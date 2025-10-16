жители Самары берегут украшения «на потом»

65

Ювелирный бренд SOKOLOV провел исследование и выяснил, как у жителей Самары проявляется «синдром отложенной жизни» — привычка откладывать вещи «на потом». Оказалось, что около 8 из 10 опрошенных хранят у себя дорогие покупки, которые почти не используют, и чаще всего это украшения и одежда.

Аналитики SOKOLOV опросили самарцев и узнали, что у 45% респондентов есть несколько вещей, которые они берегут для особых случаев, у 34% — одна, а у 21% — целая коллекция. Самые популярные «жертвы шкафа» — новая одежда с бирками (29%), украшения (24%) и сумки (17%). В список также попали гаджеты, подарки, обувь, техника для дома, косметика и даже книги.

Главные причины такого поведения заключаются в желании «сохранить вещь для особого случая» (26%), ощущении, что она слишком ценная для повседневности (33%) или не подходит под стиль (25%). Четверть признались: вещь была куплена спонтанно, но так и осталась лежать без дела.

Особенно часто «откладываются» ювелирные украшения. Чаще всего — серьги (34%), кольца (25%) и колье (20%). Среди материалов лидируют изделия с драгоценными камнями (33%) и золотые украшения (31%). Носить такие вещи каждый день мешают страхи: 44% респондентов чувствуют себя «не в своей тарелке», 24% боятся кражи или потери, 20% — повреждений.

Синдром «отложенной жизни» не ограничивается только вещами. 37% участников исследования признались, что откладывают и другие удовольствия — отдых, хобби, мечты. 47% делают это хотя бы иногда, и только 15% живут «здесь и сейчас».

Привычка «беречь» закладывается еще в семье. Так, 39% респондентов выросли в домах, где было принято носить дорогое только в праздники или по «особым случаям». Каждый пятый признался, что вещи у него действительно устаревают, пока «ждут своего часа».