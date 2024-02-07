Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам хотят разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе
Россиянам хотят разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров
В Красноярском районе горел одноэтажный жилой дом площадью 300 кв. м
В Красноярском районе горел одноэтажный жилой дом площадью 300 кв. м
Цены на загородное жилье в РФ выросли за три месяца на 14%
Цены на загородное жилье в РФ выросли за три месяца на 14%
В Сергиевском районе ночью горела баня
В Сергиевском районе ночью горела баня
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
треть россиян готовы к переезду ради карьеры
Треть россиян готовы к переезду ради карьеры
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.68
-0.56
EUR 97.44
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области рассказали об одном из важных трендов рынка труда

7 февраля 2024 09:43
95
жители Самарской области рассказали об одном из важных трендов рынка труда

Служба исследований hh.ru совместно с аналитиками компании «Яков и партнеры» выяснила, какие основные тренды будут определять рынок труда регионов ПФО до 2030 года.

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда в России до 2030 г. по мнению работников и соискателей.

Сразу 75% опрошенных работников в регионах ПФО и в том числе в Самарской области ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет. Говоря о группах навыков, по которым люди видят необходимость переобучения, 55% респондентов отметили так называемые hard skills, или жесткие навыки. И здесь работники и соискатели больше всего хотят изучать иностранные языки, ПО, математику, а также инженерные науки.

А вот soft skills по мнению опрошенных пока что будут на 3 месте по важности – прокачивать коммуникационные навыки, эмпатию, целеполагание и т. п. планируют пока 23% опрошенных. Столько же будут работать над усилением своих метанавыков (самосознание, стрессоустойчивость, уверенность в себе и т. п.)

Интересно, что сотрудники, традиционно опирающиеся на soft skills и метанавыки, приоритизируют именно их для переобучения, а не проф.качества.

Несмотря на открытость людей к обучению в целом (89% соискателей заявили, что уже обучаются и развивают свои навыки), на практике только 12% опрошенных заявили о реальной готовности полностью переобучаться самостоятельно, тогда как большинство (60%) ожидает в этом поддержки со стороны своих работодателей.

«Сразу несколько факторов сыграли свою роль в приоритизации развития навыков на рынке труда и его выходе в топ долгосрочных трендов. Главные – это ускоренная трансформация экономики и быстро меняющиеся условия, на которые бизнесу нужно реагировать. Компании сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, традиционный подход затрудняет привлечение талантливых кандидатов, способных быстро адаптироваться к изменчивым реалиям.

На рынке появляются новые виды работ, и они требуют специфических навыков. При этом остаются вопросы к образовательным институтам, которые не всегда способны подстраиваться под BANI-экономику. Навыкоориентированный подход помогает привлекать лучших кандидатов на основе навыков, а потом развивать и удерживать людей внутри компании. Он позволяет бизнесу быстрее и эффективнее адаптироваться к той среде, которая постоянно меняется. В глобальном смысле мы наблюдаем разрастание культуры инноваций и стартапов вследствие технологического прогресса. Приоритеты смещаются в сторону способности сотрудников быстро учиться, понимать, адаптироваться, инновационно мыслить. И здесь ориентация на навыки четко попадает в цель бизнеса», – отмечает Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» в hh.ru.

При этом характерно, что чаще всего (в 1,5 раза чаще) о важности дополнительного обучения заявляли высококвалифицированные сотрудники, нежели неквалифицированные работники. При этом в реальности в ближайшем будущем нужно будет переобучаться больше всех среднеквалифицированным работникам – так как это наиболее востребованные группы сотрудников в текущих реалиях.

О следующие двух трендах – гибридном формате работы и повышенных требованиях к условиям труда будет в ближайших материалах.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
треть россиян готовы к переезду ради карьеры
07 февраля 2024, 10:19
Треть россиян готовы к переезду ради карьеры
В ходе исследования также стало известно, что мужчины охотнее соглашаются на переезд и работу на новом месте. Общество
32
Работать в одной компании со второй половиной хотел бы лишь 1 из 3 самарцев
07 февраля 2024, 10:01
Работать в одной компании со второй половиной хотел бы лишь 1 из 3 самарцев
Руководить родными и приятелями в рамках трудовых отношений, по мнению респондентов, тоже так себе идея. Общество
89
Самарцы рассказали, на что больше всего тратят денег
06 февраля 2024, 13:24
Самарцы рассказали, на что больше всего тратят денег
Личный финансовый учет ведут 3 из 4 горожан. Общество
463
В центре внимания
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
7 февраля 2024  10:26
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
61
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области.
6 февраля 2024  19:08
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
469
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала.
6 февраля 2024  15:34
В Самаре отметили День российской науки
591
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке
6 февраля 2024  13:01
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России"
484
В ходе совещания рассматривался вопрос отработки обращений граждан, которые поступили в ходе подготовки и проведения прямой линии Президента России Владимира Путина.
5 февраля 2024  20:53
Тарифы, благоустройство и работа с обращениями граждан: Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве области
2239
Весь список