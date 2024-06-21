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Жители Поволжья жалуются на нехватку отпускных и то, что приходится работать на отдыхе

21 июня 2024 09:19
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Жители Поволжья жалуются на нехватку отпускных и то, что приходится работать на отдыхе

Служба исследований hh.ru провела опрос работающих жителей регионов ПФО и выяснила, что чаще всего местные жители не могут отказаться от работы в отпуске.

Проблемы с планированием

Большое исследование рабочей и отпускной жизни жителей из регионов ПФО показало, что сразу 2\3 или 71% опрошенных вынуждены продолжать решать рабочие дела в отпуске. Причем каждый десятый опрошенный делает это всегда, то есть в каждом отпуске. Бросают все дела до конца отпуска, не читают рабочие чаты, не отвечают на звонки коллег лишь 29% опрошенных.

Чаще других (в 80% случаев) решают рабочие задачи в отпуске топ-менеджеры, производственники (68%), маркетологи (65%), работники сферы науки и образования (60% опрошенных представителей этой сферы), работники розничной торговли (60%). Как правило у всех этих горе-отпускников не получается оставить работу даже во время отпуска из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой нагрузки.

В то же время лишь у 30% опрошенных никогда не возникало трудностей при планировании отпуска. Другие 40% сталкивались с тем, что нельзя было уйти в отпуск одновременно с другим коллегой, 27% - с тем, что не на кого было оставить работу на время отпуска. Кроме того, у 14% трудности с положенным отдыхом возникли из-за геополитических событий (закрытие границ, отмена туров и рейсов). Каждый десятый (10%) не смог пойти в отпуск, потому что не отпустило руководство, причем без объяснения причин. 3% соискателей оставались без отпуска, так как их просто забыли внести в общий график. В ходе опроса респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.                                                                                                         

Проблемы с деньгами

Между тем у местных отпускников есть еще одна проблема: 77% работников не довольны отпускными выплатами в этом году. При этом интересно, что по сравнению с 2023 годом число тех, кого не устраивает размер отпускных стало больше на 15%.

Чаще других страдают от маленьких отпускных выплат кадровые работники (сразу 79% опрошенных жалуются на маленькие отпускные), маркетологи (78%), административный персонал (71%), а также производственники (69%) и работники науки и образования (68%). При этом нет ни одной профессиональной сферы, где работники были бы полностью удовлетворены размером своих отпускных выплат.

Также местные жители рассказали, сколько они готовы потратить денег во время отпуска. Так, 42% планируют потратить более 50 тыс. рублей. Еще 8% опрошенных потратят от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Еще 22% могут позволить себе потратить на отдых не более 30 тыс. рублей. Остальные затруднились ответить.

Теги: Опрос

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