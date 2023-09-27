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Житель Жигулевска незаконно соорудил алкомаркет

27 сентября 2023 10:25
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Житель Жигулевска незаконно соорудил алкомаркет

Житель г. Отрадного незаконно занял земельный участок площадью 150 кв.м., принадлежащей городской администрации, возведя на нем магазин по продаже пенных напитков. С целью вернуть себе незаконно занятые квадратные меры из чужого владения администрация обратилась в суд. Служители Фемиды иск удовлетворили и обязали предпринимателя убрать павильон модульного типа и привести землю в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

На основании выданного судом исполнительного документа в отделении судебных приставов г. Отрадного Самарской области в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Соответствующий процессуальный документ должником был получен, однако в добровольный срок решение суда им исполнено не было. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении владельца магазина постановление о временном ограничении на выезд из страны, а также установил новый срок исполнения должником требований исполнительного документа.

В связи с тем, что по истечении срока решение суда так и не было исполнено, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, должника предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

После этого индивидуальный предприниматель приступил к работам по демонтажу строения. Повторный выход судебного пристава-исполнителя показал, что решение суда исполнено в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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