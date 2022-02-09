Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям

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Судебные приставы Самарской области, исполняя решение суда, обязали родителей выделить доли своим трем несовершеннолетним детям в приобретенной недвижимости.

В Большеглушицком района мужчина, купив жилой дом с использованием средств материнского капитала, не выделил доли своим детям. Изучив материалы дела, суд обязал отца восстановить нарушенные права несовершеннолетних.

На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области было возбуждено исполнительное производство. В ходе беседы судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику необходимость регистрации права собственности за каждым ребенком. Также сотрудник Службы уведомил мужчину о возможном применении в отношении него штрафных санкций в случае неисполнения решения суда в установленный законном срок.

Данной меры оказалось достаточно, чтобы должник проявил беспокойство о будущем своих детей и зарегистрировал за ними права собственности на жилой дом, по 1/10 части каждому. Подтверждающие документы мужчина предоставил в отделение судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области.