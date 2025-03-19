Женщины щедрее мужчин — кто отправляет подарки чаще?

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Аналитики Авито Услуг выяснили, как часто россияне пользуются услугами курьеров для доставки подарков

Согласно результатам исследования Авито Услуг, в котором приняло участие 10 тысяч человек, более половины россиян (52%) пользуются услугами курьеров для доставки подарков: 50% респондентов среди мужчин и 54% среди женщин. Наиболее активно услугами курьеров пользуются россияне в возрасте от 18 до 24 лет (62%), а также от 25 до 34 лет (59%). При этом представители старшего поколения реже прибегают к курьерской доставке: среди респондентов 55–64 лет услугой пользуются 21%, а среди людей старше 65 лет — 22%.

Россияне активно использовали курьерскую доставку для отправки подарков: среди наиболее популярных вариантов ответа лидируют цветы (76%) — как универсальный и эмоциональный знак внимания, фрукты или фруктовые корзины (34%), а также десерты (28%), которые создают атмосферу праздника.

Среди подарков, которые женщины отправляли с помощью курьеров, наиболее популярными оказались цветы (78%), фрукты или фруктовые корзины (37%) и десерты (32%). Четверть россиянок (25%) выбирали мягкие игрушки, а каждая десятая (11%) предпочитала дарить электронику.

В топ-5 популярных подарков, которые дарили мужчины, пользуясь услугами курьеров, также вошли цветы (72%), фрукты и мягкие игрушки — 31% и 30% соответственно, десерты (24%), а пятая часть респондентов назвала электронику — 20%.

Более трети россиян (36%) пользуются курьерской доставкой несколько раз в квартал — это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз не только в праздничный день, но и поднять настроение получателю вне зависимости от повода. Еще пятая часть опрошенных (19%) пользуется услугами курьеров несколько раз в месяц, а 13% не более одного раза за такой же период.

Наиболее активно пользуются услугами курьеров в мегаполисах: более половины респондентов из Казани — 69%, Краснодара — 66%, Челябинска — 64%, Санкт-Петербурга — 63%, Самары — 62%, Москвы, Перми и Нижнего Новгорода — по 57% в каждом.

Чаще всего россияне предпочитают пользоваться доставкой в пределах одного города (73%), а междугородней меньше половины (41%). Однако почти половины женщин выбирали доставку в другой город — 47%, при этом среди мужчин такой услугой пользовалась всего треть (33%) опрошенных.

Услугами международной курьерской службы пользовалось порядка 5% респондентов. Однако каждый десятый (11%) представитель возрастной группы от 18 до 24 лет выбирал доставку между странами. Также эта возрастная группа лидирует по спросу на услуги курьеров между городами — почти половина респондентов (45%) пользовалась доставкой подарков в другой город.

Треть россиян (33%) готовы заплатить за курьерскую доставку подарка от 251 до 500 рублей, каждый пятый — от 501 до 1 000 рублей. Около 14% респондентов оценивают услугу в диапазоне от 1 001 до 1 500 рублей. При этом чуть больше — по 16% опрошенных выбирают как минимальную сумму до 250 рублей, так и свыше 1 500 рублей.