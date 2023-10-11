Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ от 0 до 35% поддерживают 44% самарцев

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Каждый восьмой самарец одобряет только введение нулевой ставки налога на доходы физических лиц до 360 тысяч рублей в год, каждый шестой — только повышенные ставки НДФЛ для доходов от 5 млн рублей в год. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Законопроект, предполагающий введение прогрессивной шкалы НДФЛ, внесен в Госдуму. В частности, предполагается, что доходы менее 360 тысяч рублей в год не будут облагаться налогом, для доходов от 360 тысяч до 5 млн рублей ставка НДФЛ останется на уровне 13%, а те, кто зарабатывает больше, будут выплачивать в казну бо́льший процент, так, для доходов от 100 млн рублей в год предусмотрена ставка 26 млн 353,2 тысяч рублей и 35% от суммы, превышающей 100 млн.



Полностью одобряют законопроект в нынешней редакции 44% экономически активных самарцев. 13% поддерживают только введение нулевой ставки НДФЛ для зарплат до 360 тысяч рублей в год. 16% — за повышенные ставки для доходов от 5 млн рублей в год. И только 12% против инициативы: «Налоги должны платить все!»



Мужчины чаще поддерживают как законопроект в целом, так и его часть, посвященную отказу от налогообложения низких заработков, женщины гораздо чаще за введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов от 5 млн рублей в год.



Больше всего же тех, кто поддерживает законопроект в целом, — среди горожан с зарплатой до 49999 рублей в месяц.

Время проведения: 9—10 октября 2023 года