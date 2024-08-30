За угон автомобиля тольяттинец заплатил уголовный штраф в 45 тысяч рублей

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Судебные приставы Комсомольского района Тольятти взыскали с местного жителя, неправомерно завладевшего автомобилем, уголовный штраф в размере 45 тысяч рублей.

Мужчина, находясь на дачном участке, решил воспользоваться соседским автомобилем в своих интересах. Будучи в состоянии алкогольного опьянения местный житель незаконно проник в салон припаркованного автомобиля. Передвигаясь по населенному пункту его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и назначил наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Должник не принимал мер по оплате уголовного штрафа, в связи с чем судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Сотрудником Службы также обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф полностью погашен, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области