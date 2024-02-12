За прошедшую неделю в регионе ликвидированы 8 пожаров повышенной сложности, спасены 9 человек

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С 5 по 12 февраля на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 65 техногенных пожаров, 41 из которых произошел в городских округах, 24 - в муниципальных районах. К сожалению, на пожар погибли 7 человек. Спасены 9 человек. В жилом секторе зарегистрирован 41 пожар.

Из общего числа отмечается:

8 февраля пожар в частном жилом доме в н.п. Васильевка Безенчукского района. Площадь пожара составила 40 кв.м. В результате пожара погибли 2 человека. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

10 февраля пожар в частном жилом доме в СНТ Исторический Вал в Красноярском районе. Площадь пожара составила 50 кв.м. В результате пожара погибли 2 человека. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

10 февраля пожар в гостиничном комплексе «Небо» в Автозаводском районе г.о. Тольятти. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова № 2. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В результате пожара погибших нет, пострадали 2 человека, в целях безопасности из здания были эвакуированы 12 человек. Для тушения пожара привлекались 123 человека и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 87 человек и 22 единицы техники. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 37 раз. Всего за прошедшую неделю в ДТП погибли 4 человека, пострадали 60 человек, спасены 2 человека.

С 7 февраля на территории области, в связи с неблагоприятными погодными условиями, вводилось ограничение движения для различных видов транспортных средств на 31 участке автомобильных дорог различного значения. По состоянию на сегодняшний день ограничение движения остается на 1 участке автомобильной дороги в Сергиевском районе. Отрезанных населенных пунктов нет.

В качестве дополнительной информации отмечается: 2 случая отравления угарным газом в Отрадном и в Железнодорожном районе Самары. В результате происшествий погибших нет, пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок, госпитализированы. На сегодняшний день состояние их здоровья оценивается как средней и легкой степени тяжести. Предварительная причина происшествия в Отрадном – нарушение правил эксплуатации газового оборудования, причина происшествия в Самаре – устанавливается.

Главное управление МЧС России по Самарской области, в очередной раз, напоминает:

регулярно проверяйте газовое оборудование и вытяжную систему. Доверяйте эту работу только профессионалам. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения;

следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

тушите сигарету только в пепельнице, и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол или в мусорную корзину;

не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

не оставляйте детей без присмотра, пресекайте игры с огнем, разъясняйте детям их опасность. Объясните им, что во время пожара необходимо немедленно покинуть помещение, а затем позвонить на номер «101» с мобильного телефона в пожарную охрану, или на единый номер вызова экстренных служб «112»;

установите дома автономный пожарный извещатель. Прибор среагирует на задымление и вовремя подаст сигнал об опасности.

Собираясь в дальнюю дорогу, обязательно посмотрите прогноз погоды, следите за информацией по возможным ограничениям.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», а также по телефону «112».

Фото: ГУ МЧС СО