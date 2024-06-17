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За неделю в Самарской области произошел 101 техногенный пожар

17 июня 2024 16:24
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В жилом секторе зарегистрировано 39 пожаров.

За период с 10 по 17 июня на территории Самарской области произошел 101 техногенный пожар. В жилом секторе зарегистрировано 39 пожаров. В городских округах – 61, в муниципальных районах – 40 пожаров. Погибших нет.

10 июня произошел крупный пожар в мебельном цехе на Заводском шоссе в Промышленном районе города Самары.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате пожара погибших нет, пострадал мужчина 1965 г.р. Госпитализирован в Самарскую городскую клиническую больницу имени Пирогова.

Для ликвидации огня привлекался 101 человек, 34 единицы техники.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

За указанный период на территории области произошел 1 лесной пожар на площади менее 1 гектара. Возгорание ликвидировано.

Всего с начала 2024 года в регионе произошло 33 лесных пожара на общей площади более 11 гектаров.

В результате пала сухой травы зарегистрировано 18 пожаров на общей площади менее 3 гектаров. Все пожары также ликвидированы.

При высоком классе пожароопасности действует запрет на посещение лесов, возрастает риск природных пожаров.

Напоминаем, что на территории Самарской области действует особый противопожарный режим. Разведение огня, тем более на открытых территориях или в лесополосах, сжигание сухой травы на дачных участках, а также костры - запрещены. Нарушителей ждёт административная ответственность.

 

Теги: МЧС Пожар

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