Пожар в селе Ташелка Ставропольского района ликвидирован

В 10.15, 4 июля, в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение о возгорании по адресу: м.р. Ставропольский, н.п. Ташелка, ул. Менжинского, 1А.
Прибывшими подразделениями установлено, что горит ангар на площади 1400 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
В 13-41 04.07.2024 пожар локализован на площади 1400 кв.м.
В 14-58 04.07.2024 объявлена ликвидация открытого горения.
Для тушения пожара привлекалось 70 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 10 единиц техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО