Пожар в селе Ташелка Ставропольского района ликвидирован

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В 10.15, 4 июля, в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение о возгорании по адресу: м.р. Ставропольский, н.п. Ташелка, ул. Менжинского, 1А.

Прибывшими подразделениями установлено, что горит ангар на площади 1400 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

В 13-41 04.07.2024 пожар локализован на площади 1400 кв.м.

В 14-58 04.07.2024 объявлена ликвидация открытого горения.

Для тушения пожара привлекалось 70 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 10 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО