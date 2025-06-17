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За неделю около 1500 жителей Самарской области сдали донорскую кровь

17 июня 2025 15:33
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16 июня во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия.

С 9 по 16 июня во всех регионах страны состоялись мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню донора.

16 июня во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия. В этот день более 400 человек сдали кровь и ее компоненты в помощь нуждающимся в переливании донорской крови пациентам. Также 116 человек сдали кровь в рамках выездной донорской акции на базе поликлиники Новокуйбышевской больницы. Каждый донор получил памятный подарок от Службы крови и партнеров мероприятия Самарского регионального отделения «Российский Красный Крест».

За один день было заготовлено более 230 литров жизненно важных компонентов, которые после лабораторного обследования на инфекции будут выданы в медицинские организации региона.

Также в преддверии главного донорского праздника на набережной состоялся забег-эстафета непрерывного бега на 24 часа, организованный совместно со Спортивным сообществом "ОТЦЫ». В нем приняли участие как доноры, так и бегуны-любители - всего около 60 человек. Общий километраж забега составил 786 км. Забег проходит второй год подряд и призван привлечь внимание к теме донорства крови и костного мозга, а также значимости здорового образа жизни.

«Спасибо всем участникам мероприятий, которые прошли в регионе в честь Всемирного дня донора. Важно не только сдавать кровь, но и продвигать идею донорства, привлекая к сдаче крови новых людей. Донорство помогает следить за состоянием здоровья, сдавать регулярно анализы в целях выявления и профилактики заболеваний. Становясь донором, вы не только помогаете другим, но и контролируете свое здоровье!», - отметил директор станции Сергей Кузнецов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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