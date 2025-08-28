За год больше половины самарцев увеличили доходы от подработки

154

Чаще всего самарцы подрабатывают в сфере HoReCa, е-коме и такси

Ventra Go!, цифровая платформа гибкой занятости, провела опрос среди самарских работников массовых профессий и выяснила, как они относятся к подработке.

В опросе приняли участие более 1000 «синих воротничков» из Самары и Самарской области (не являются пользователями платформы Ventra Go!).

Более половины самарцев имеют опыт подработки (52%), большинство из них ведут эту деятельность от 1 года до 5 лет (60%). 45% опрошенных планируют подрабатывать и становиться самозанятыми в 2025 году. Остальные готовы рассмотреть для себя выход на подработку при резком ухудшении финансового положения (30%), если партнер потеряет работу (15%), при необходимости взять кредит (12%) или увольнении с основной работы (9%).

Чаще всего самарцы выбирают для подработки сферу общепита и гостеприимства (33%), e-com (сборка заказов) (19%), такси (18%), ритейл (17%) и онлайн-услуги (оператор колл-центра) (15%). Для большинства опрошенных (77%) подработка служит дополнительным заработком к основной работе.

Жители Самары планируют подрабатывать, чтобы накопить на финансовую подушку (24%), собрать средства на крупную покупку (18,5%) или занять себя в свободное время (18,5%). Гибкий график (44%) и возможность быстро получить вознаграждение (37%) стали самыми важными факторами при выборе подработки для самарцев.

За год финансовое положение трети опрошенных улучшилось. 56% респондентов утверждают, что среднемесячный доход от подработки вырос. Этот показатель выше среднего по России (30%). В среднем, каждый третий житель Самарской области (32%) зарабатывает на подработке от 25 до 35 тысяч рублей, а каждый четвертый — от 36 до 50 тысяч рублей.

«Все больше жителей Самары выбирают временную занятость. В основном самарцы подрабатывают не из нужды: кто-то копит на подушку безопасности, а кто-то хочет заняться полезным и интересным делом в свободное время. Всех, выбирающих временную занятость, объединяет желание свободно выбирать график подработки и получать выплаты здесь и сейчас», — комментирует Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go!