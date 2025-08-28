Я нашел ошибку
Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
За год больше половины самарцев увеличили доходы от подработки

28 августа 2025 10:45
154
Чаще всего самарцы подрабатывают в сфере HoReCa, е-коме и такси

Ventra Go!, цифровая платформа гибкой занятости, провела опрос среди самарских работников массовых профессий и выяснила, как они относятся к подработке.

В опросе приняли участие более 1000 «синих воротничков» из Самары и Самарской области (не являются пользователями платформы Ventra Go!).  

Более половины самарцев имеют опыт подработки (52%), большинство из них ведут эту деятельность от 1 года до 5 лет (60%). 45% опрошенных планируют подрабатывать и становиться самозанятыми в 2025 году. Остальные готовы рассмотреть для себя выход на подработку при резком ухудшении финансового положения (30%), если партнер потеряет работу (15%), при необходимости взять кредит (12%) или увольнении с основной работы (9%).

Чаще всего самарцы выбирают для подработки сферу общепита и гостеприимства (33%), e-com (сборка заказов) (19%), такси (18%), ритейл (17%) и онлайн-услуги (оператор колл-центра) (15%). Для большинства опрошенных (77%) подработка служит дополнительным заработком к основной работе.

Жители Самары планируют подрабатывать, чтобы накопить на финансовую подушку (24%), собрать средства на крупную покупку (18,5%) или занять себя в свободное время (18,5%). Гибкий график (44%) и возможность быстро получить вознаграждение (37%) стали самыми важными факторами при выборе подработки для самарцев.

За год финансовое положение трети опрошенных улучшилось. 56% респондентов утверждают, что среднемесячный доход от подработки вырос. Этот показатель выше среднего по России (30%). В среднем, каждый третий житель Самарской области (32%) зарабатывает на подработке от 25 до 35 тысяч рублей, а каждый четвертый — от 36 до 50 тысяч рублей.

«Все больше жителей Самары выбирают временную занятость. В основном самарцы подрабатывают не из нужды: кто-то копит на подушку безопасности, а кто-то хочет заняться полезным и интересным делом в свободное время. Всех, выбирающих временную занятость, объединяет желание свободно выбирать график подработки и получать выплаты здесь и сейчас», — комментирует Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go!

Новости по теме
53% самарцев против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов
28 августа 2025, 09:56
Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов выше. Общество
165
20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений
27 августа 2025, 13:18
Большинство и женщин, и мужчин (33%) категорически против брачного договора, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.  Общество
364
Самарчанки мало тратят на ювелирные украшения
27 августа 2025, 12:59
Больше всего средств на украшения направляют жительницы Калининграда, Саратова и Волгограда. Общество
329
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
100
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
404
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
198
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
583
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
332
