За чей счет обучались в вузе, выясняют у молодых специалистов с высшим образованием 3 из 10 рекрутеров в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре начались испытания прототипа первого в России радиолокационного кубсата
В Самаре начались испытания прототипа первого в России радиолокационного кубсата
Сызранки зашли погреться в чужую квартиру и захватили оттуда пару гаджетов
Сызранки зашли погреться в чужую квартиру и захватили оттуда пару гаджетов
В России стартует всероссийская акция «Юный искусствовед»
В России стартует всероссийская акция «Юный искусствовед»
Команда "ФлагманВет" спасла животных из подтопленного паводком хозяйства
Команда "ФлагманВет" спасла животных из подтопленного паводком хозяйства
Женщины и молодежь старше 18 лет оказались самыми читающими членами семьи
Женщины и молодежь старше 18 лет оказались самыми читающими членами семьи
Шестеро студентов Самарского политеха стали призерами Всероссийской олимпиады по строительству
Шестеро студентов Самарского политеха стали призерами Всероссийской олимпиады по строительству
В Самаре безработный решил подработать с помощью наркотиков
В Самаре безработный решил подработать с помощью наркотиков
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.32
0.25
EUR 100.28
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартует «ЗИМфест. Наследие модернизма»: первые открытые экскурсии пройдут сегодня
Студенты Самарской области показали своё творчество всему региону
Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За чей счет обучались в вузе, выясняют у молодых специалистов с высшим образованием 3 из 10 рекрутеров в Самаре

18 апреля 2024 09:58
89
За чей счет обучались в вузе, выясняют у молодых специалистов с высшим образованием 3 из 10 рекрутеров в Самаре

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний и молодые специалисты из города.

Дипломы вузов не содержат информации о том, обучался выпускник на бюджетной или платной основе, в государственных университетах можно учиться за деньги, а некоторые коммерческие вузы имеют бюджетные места. Но для большинства рекрутеров не важно, как учились молодые специалисты: за деньги или за счет бюджета (68% опрошенных). 1 из 10 менеджеров по подбору персонала выясняет у каждого выпускника вуза, пришедшего устраиваться на работу, как он обучался, на бюджетной или коммерческой основе: «Чтобы оценить уровень». Еще 22% рекрутеров интересуется формой обучения лишь у некоторых кандидатов: «Только тогда, когда есть несоответствие знаний, навыков, уровня изъяснения уровню диплома».

Среди молодых специалистов с подобными вопросами приходилось сталкиваться 14% горожан. Юношам чаще, чем девушкам (17 и 12% соответственно).
 

Время проведения: 1—16 апреля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Женщины и молодежь старше 18 лет оказались самыми читающими членами семьи
18 апреля 2024, 10:27
Женщины и молодежь старше 18 лет оказались самыми читающими членами семьи
Анкетирование проводилось с 7 по 10 апреля 2024 года, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов со всей территории страны. Общество
24
37% самарцев сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь
17 апреля 2024, 13:06
37% самарцев сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь
Мужчины чаще женщин утверждают, что не стали бы менять профессию. Общество
275
Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих самарцев
17 апреля 2024, 09:47
Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих самарцев
Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет. Общество
262
В центре внимания
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
89
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
87
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
17 апреля 2024  13:46
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
1043
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
17 апреля 2024  11:18
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
471
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
17 апреля 2024  10:59
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
297
Весь список