За чей счет обучались в вузе, выясняют у молодых специалистов с высшим образованием 3 из 10 рекрутеров в Самаре

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний и молодые специалисты из города.

Дипломы вузов не содержат информации о том, обучался выпускник на бюджетной или платной основе, в государственных университетах можно учиться за деньги, а некоторые коммерческие вузы имеют бюджетные места. Но для большинства рекрутеров не важно, как учились молодые специалисты: за деньги или за счет бюджета (68% опрошенных). 1 из 10 менеджеров по подбору персонала выясняет у каждого выпускника вуза, пришедшего устраиваться на работу, как он обучался, на бюджетной или коммерческой основе: «Чтобы оценить уровень». Еще 22% рекрутеров интересуется формой обучения лишь у некоторых кандидатов: «Только тогда, когда есть несоответствие знаний, навыков, уровня изъяснения уровню диплома».



Среди молодых специалистов с подобными вопросами приходилось сталкиваться 14% горожан. Юношам чаще, чем девушкам (17 и 12% соответственно).



Время проведения: 1—16 апреля 2024 года