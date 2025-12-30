Я нашел ошибку
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения

Пожелание Даши с «Ёлки желаний» снял председатель общественного совета партпроекта «Моя карьера с "Единой Россией"» в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.

Дарье  8 лет. Подарок-сюрприз через всероссийскую акцию «Елка желаний» решили сделать ее родители. Диабет с инсулиновой формой зависимости внёс коррективы в жизнь девочки и ее семьи, но не смог помешать творческому восприятию окружающей действительности: Даша любит рисовать и не расстаётся с мечтой стать художницей.

Юная самарчанка получила не просто подарок, а целый день, наполненный искусством и встречами с уникальными мастерами. Подготовили для девочки настоящий сюрприз, показав, что талант и сила духа не знают преград, председатель общественного совета партпроекта «Моя карьера с "Единой Россией"» в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Виктор Кузнецов и его помощники.

«В подарке — разнообразные художественные материалы. Это позволит юной художнице апробировать новые техники», - рассказали они.

Кроме того, Даше презентовали книгу со стихами и рисунками талантливой инклюзивной художницы Татьяны Федоровичевой и футболку с ее эксклюзивным принтом.

Но главным сюрпризом стало приглашение на открытие выставки «Красота гор» художника Евгения Коробских-Кудашова в Самарской Губернской Думе. Его история — пример невероятной стойкости: после аварии он лишился рук и возможности ходить, но научился рисовать, держа кисть зубами. Сегодня его работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Экскурсию по выставке Евгения для Даши и её папы провели члены Союза художников и сам автор. А затем девочку ждала личная встреча с самарской художницей-керамистом, мастером по ботаническому барельефу Оксаной Цеповой. Вместе они осмотрели другие художественные экспозиции в здании Думы, и даже побывали в зале заседаний регионального парламента и на месте спикера губернской думы.

«Было очень трогательно видеть горящие глаза Даши. Когда ребенок так искренне увлечён, это бесценно. Важно показывать детям, что искусство многогранно, что творить можно разными способами, и главное — это желание выразить себя. Надеюсь, эта встреча добавит ей уверенности», - поделилась Оксана.

Виктор Кузнецов, председатель общественного совета партпроекта «Моя карьера с "Единой Россией"» в Самарской области подчеркнул: «Профориентация детей и подростков не менее важна, чем трудоустройство взрослых. Для Даши это была не просто экскурсия, а встреча с людьми, чья сила духа и преданность искусству помогают преодолеть любые трудности. Наш проект как раз направлен на то, чтобы помочь молодёжи найти своё призвание».

Этот насыщенный день, полный ярких эмоций и знакомства с историями преодоления, наверняка останется с будущей художницей навсегда.

«Краски со временем закончатся, а эти эмоции и впечатления остаются на память. Мы благодарны за этот уникальный день, который показал Даше, что её мечта — быть художником — реальна, а примеры удивительных мастеров вдохновят её на собственные достижения».

Напомним, что партийный проект «Моя карьера с "Единой Россией"» является частью народной программы партии, посвящённой трудоустройству. Он содействует жителям Самарской области, в первую очередь молодёжи, в профориентации, дополнительном образовании и трудоустройстве. В новом году в рамках проекта запланированы профориентационные туры для старшеклассников, первый из которых пройдет в центре управления РЖД Куйбышевской железной дороги.

Теги: Единая Россия

