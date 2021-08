WeWillRocYou: самарцы участвуют во флешмобе в поддержку сборной России на Олимпиаде

91

Самарцы присоединилась к флешмобу в поддержку сборной страны– под тегом We will ROC you, созвучный известной песне Queen «We Will Rock You». Видео можно посмотреть здесь. Именно с аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) российской команде разрешили выступить на Олимпиаде из-за санкций.

«От души поздравляю всех наших спортсменов с заслуженными наградами. И несмотря ни на что, наши российские спортсмены самые лучшие. В этом году они заработали даже больше медалей, чем на прошлой Олимпиаде в Рио. И мы все вместе поем в честь наших спортсменов!» - рассказал о флешмобе чемпион мира по баяну Сергей Войтенко.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Это больше, чем прогнозировал Олимпийский комитет России перед играми в Токио. В Олимпиаде приняли участие и 12 спортсменов из Самарской области, принесшие в копилку сборной 4 награды.

Второе место в женском гандбольном турнире заняла воспитанница и игрок ГК «Лада» (Тольятти) Ольга Фомина в составе сборной России (ОКР).

Впервые на одной Олимпиаде сразу три награды взяли самарские фехтовальщики. Рапиристы Кирилл и Антон Бородачёвы стали серебряными призерами в командных соревнованиях. Шпажист Павел Сухов выиграл серебро в командном турнире. Для сборной России эта медаль стала первой за 25 лет в этом виде фехтования.

«Поддержка болельщиков очень важна, - признается олимпиец Павел Сухов. - Перед соревнованиями, бывает, просматриваешь соцсети, там пишут «Мы с вами», становится теплее на душе. Это помогает настроить себя на позитивную волну. А поддержка после соревнований – это вообще как дополнительный стимул. Иногда на тренировке перед соревнованиями думаешь – вот завоюю медаль, займу место, приеду домой – а там флешмоб в поддержку запишут или еще что-то. Конечно, это приятно! Спасибо большое землякам!»

Флешмоб под тегом «We will ROC you» поддержали известные люди со всей страны. Одним из первых стал глава МИД Сергей Лавров, который перед стартом соревнований сказал фразу, мгновенно ставшую мемом, «We will ROC you». Денис Мацуев и Юрий Башмет объединили Первый концерт Чайковского и хит Queen в честь олимпийцев. Екатеринбургские автомобилисты просигналили мотив песни в поддержку российских спортсменов. В Самаре к флешмобу присоединились Сергей Войтенко, солисты САТОБ, Шиз-оркестр «Каша», КВН-движение и многие другие. Присоединиться можете и вы!