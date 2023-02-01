Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин в Самаре

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Не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком 41% представителей сильного пола. В течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Самары.