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Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин в Самаре

1 февраля 2023 09:31
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Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин в Самаре

Не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком 41% представителей сильного пола. В течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие  трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Самары.

Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (33%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 26% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Напротив, 29% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 12% скорее согласились бы на это. «Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи»; «Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», — комментируют опрошенные.

По сравнению с 2020 годом общее число тех, кто не против взять на себя многочисленные обязанности по присмотру за младенцем, выросло на 4 процентных пункта.

О том, что в течение последнего года им доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком, сообщил каждый шестой работодатель (17%). По сравнению с ковидным 2020 годом их число не изменилось.

Время проведения: 9—31 января 2023 года

Теги: Опрос

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