Взрослые чаще засыпают под поп-музыку, а дети — под подкасты

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«Замедлиться» в часы перед сном помогают аудиокниги и уютная атмосфера.

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и HiFi-стриминг Звук узнали, под какую музыку россияне готовятся ко сну и какие товары помогают им создать расслабляющую атмосферу. Как выяснилось, вечером* люди чаще всего слушают поп-музыку, аудиокниги и подкасты для детей. Самые «убаюкивающие» музыкальные жанры — поп, хип-хоп, электроника и ритм-н-блюз.

61% опрошенных россиян** засыпают в течение 10-40 минут. Чтобы успокоить мысли и расслабиться, более 40% из них включают музыку. В этом году чаще всего слушают композиции таких артистов, как ANNA ASTI, Zivert, Artik & Asti, NЮ и «Кино». По данным Звука, появление в топе группы «Кино» связано со стартом выставки «Виктор Цой. Легенда» в Санкт-Петербурге.

Настроиться на сон помогают также аудиокниги, самые популярные из них — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Дюна» Ф. Герберта. Для детей родители включают подкасты: «ХРУМ. Сказочный детектив» , «Веснушка и Кипятоша» и «Сказки с Бубой» .

Помимо музыкальных композиций, создать теплую и уютную атмосферу, которая помогает почувствовать себя непринужденно, можно с помощью аромадиффузоров, светильников и ароматических свечей. Например, чаще всего в Купере заказывают светильники в виде камина, а среди ароматов для дома выбирают цитрус, манго и цветы. В октябре этого года россияне заказали на 64% больше ароматических свечей и на 20% — светильников, чем в сентябре, а спрос на диффузоры вырос на 10%.

*Временной период: 21.00 — 02:00, январь — октябрь 2024 года.

**Исследование проведено HiFi-стримингом Звук и сервисом доставки из магазинов и ресторанов Купер в июле 2024 года среди 1210 респондентов из 17 регионов России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.