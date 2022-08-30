выходной 1 сентября: 36% самарцев за то, чтобы отдыхали все, каждый третий — только родители школьников

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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли самарцы данную инициативу. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

2 из 3 самарцев поддерживают идею о выходном дне 1 сентября: 36% считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 31% — только для родителей школьников. Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году: «Какой выходной?! Работать!»; «У нас в стране и так одни сплошные праздники».



Сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет (46%). За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (35%). Но чаще всего идею депутатов поддерживают горожане с детьми (39%).



Время проведения: 27—29 августа 2022 года