Вячеслав Федорищев: "Наша команда дала настоящий бой самому титулованному клубу России"

На стадионе "Солидарность Самара Арена" сегодня состоялся матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом". Игра закончилась со счетом 1:1.

"Наша команда дала настоящий бой самому титулованному клубу России. «Крылья» не только ни в чем не уступили сопернику, а в характере, самоотдаче, желании победить, на мой взгляд, даже превзошли.

Спасибо «Крыльям», тренерскому штабу за игру, а болельщикам — за активную поддержку на трибунах!

Очень ценная ничья, которая, надеюсь, придаст уверенности и сил нашему клубу. Не раз говорил команде: вы способны на многое, главное быть единым целым, верить в себя и выкладываться на 100%.

Только «Крылья», только победа!" — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева