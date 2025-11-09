Я нашел ошибку
Главные новости:
Игра закончилась со счетом 1:1.
Вячеслав Федорищев: "Наша команда дала настоящий бой самому титулованному клубу России"
Пострадали 7 человек.
В районе поселка Черноречье на автодороге столкнулись «Фольксваген Гольф» и микроавтобус «Газель»
Чаще всего аферисты обещают легкие деньги, большую скидку или помощь пожилым людям.
МВД выявило самые распространенные схемы мошенников
В Самаре днем небольшой дождь, до +7°С.
10 ноября в регионе небольшой дождь, до +8°С
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимаю "Ростов" из Ростова-на-Дону.
"Крылья" с "Зенитом" сыграли вничью – 1:1
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
Рекомендации.
МЧС СО: о рыбалке в осенние месяцы
Актер известен по ролям в таких картинах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Криминальный талант", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Дело гастронома № 1", "Кухня", "Перевал Дятлова".
Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет
Вячеслав Федорищев: "Наша команда дала настоящий бой самому титулованному клубу России"

9 ноября 2025 21:31
225
Игра закончилась со счетом 1:1.

На стадионе "Солидарность Самара Арена" сегодня состоялся матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом". Игра закончилась со счетом 1:1.

 "Наша команда дала настоящий бой самому титулованному клубу России. «Крылья» не только ни в чем не уступили сопернику, а в характере, самоотдаче, желании победить, на мой взгляд, даже превзошли.

Спасибо «Крыльям», тренерскому штабу за игру, а болельщикам — за активную поддержку на трибунах!

Очень ценная ничья, которая, надеюсь, придаст уверенности и сил нашему клубу. Не раз говорил команде: вы способны на многое, главное быть единым целым, верить в себя и выкладываться на 100%.

Только «Крылья», только победа!" — написал губернатор в своем телеграм-канале.

 

Фото:  телеграм-канал Вячеслава Федорищева

 

