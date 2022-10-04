«Вы делаете святое дело!»: Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения «Шьем для наших»

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Во вторник, 4 октября, во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с участницами волонтерского движения, которые шьют одежду для наших воинов, защищающих мир на Донбассе. «Узнал о вашей инициативе и приехал вас поблагодарить. Вы делаете огромное и очень важное, святое дело!», – сказал мастерицам глава региона.

Проект «Шьем для наших» стартовал всего неделю назад и уже объединил сотни неравнодушных горожан, которые готовы поделиться своим теплом и заботой с солдатами-земляками. Кто-то делает выкройки, кто-то шьет, кто-то помогает доставлять материал, кто-то печатает этикетки, упаковывает готовые вещи.

На добровольных началах студентки, молодые мамы Тольятти, пенсионеры шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Уже есть договоренность с военкоматом, через который будут передавать вещи ребятам, отправляющимся в зону СВО.

«Штабом» движения стала творческая мастерская одного из кураторов проекта – Ирины Сергеевой. Днем в коворкинге она обучает девушек умению шить, а после занятий здесь, на столах, раскраивают одежду для настоящих защитников Отечества. Ирина рассказала губернатору, что каждый день количество участниц проекта растет.

«Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим – люди хотят помогать», – подчеркнула она.

В процесс включилась дочь Ирины Софья. Она приходит в мастерскую после занятий в университете. Рассказывает, что недавно у нее был день рождения. И мама после поздравлений сказала: «Соня, мы будем шить одежду для солдат».

«И как я могла отказать, остаться в стороне? – рассказывает девушка. – Все понимают, что сейчас важно объединяться».

Юлия Реутова шьет одежду воинам ночью. Устает, но благое дело вдохновляет. «Оно вдохновляет не только меня, – говорит мастерица. – Мы не ожидали такого отклика, честно. Тольятти – город отзывчивый! Помощь мы получаем отовсюду – люди приносят ткани, расходные материалы, вещи, сделанные своими руками, переводят деньги».

Переводы, как правило, безымянные. «Для наших», «Нашим ребятам» или просто «помощь» указывается в них.

Буквально перед приездом губернатора тольяттинская пенсионерка привезла в «штаб» теплые носки и всю ткань, которая у нее была дома. Добиралась на такси, но сумка тяжелая – донести не смогла. Рассказала таксисту о своей цели. Парень вещи донес и денег за проезд не взял.

«Она заплакала и сказала: «Как трогательно и приятно, что все мы вместе», – поделилась Ирина Сергеева.

Не остались равнодушными и дети. Сейчас школьники Тольятти готовят письма солдатам и сворачивают в виде треугольников – так же, как наши бабушки и дедушки в годы Великой Отечественной войны. Как пояснила Марина Князькова, листочки с молитвой и эмоциональные послания будут вкладывать в каждую упаковку с одеждой для сегодняшних защитников. «Уверена, это поддержит наших ребят», – сказала Марина

«Безусловно, – поддержал Дмитрий Азаров. – Когда мы отправляли детские рисунки, письма безымянному бойцу, мы получили отклик наших защитников. Здесь, в мирных условиях, это одно, а там, на передовой, совсем другое – отклик очень душевный».

Мастерицы также рассказали главе региона, что движение растет не только в Тольятти, к проекту присоединяются жители соседних районов. Объемы растут, и площадей мастерской уже не хватает. Они попросили посодействовать в подборе более просторного помещения, а также, если возможно, дополнительного оборудования для шитья.

«Мы точно вам поможем», – пообещал Дмитрий Азаров. Он выразил уверенность, что душевный порыв тольяттинских мастериц поддержат в городах и районах всей Самарской области, к проекту подключатся волонтеры, социально ответственный бизнес, частные предприниматели.

В завершении Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил участниц проекта и всех неравнодушных людей, кто поддерживает движение: «Спасибо вам, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец».

Помочь участникам проекта могут абсолютно все жители региона - средствами, материалами, готовностью самим потрудиться над пошивом одежды. По вопросам материальной поддержки нужно связаться по телефону 89272120695 с Юлией Реутовой. Марина Князькова (89272143388) распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды. Ирина Сергеева (89022896447) поможет с приемом материалов, отгрузкой готовых вещей.

Фото: Юлия Рубцова