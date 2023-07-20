всего 21% самарцев общаются с коллегами вне работы

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Авито Работа опросила более 10 000 работающих россиян и узнала об их отношениях с коллегами. По результатам исследования, 21% респондентов из Самары часто общаются с коллегами вне работы, а 45% — иногда уделяют время такому общению. 28% хотели бы общаться с коллегами чаще, чем на данный момент.

Исследование показало, что среди всех опрошенных более общительными сослуживцами являются мужчины — 66% респондентов мужского пола сообщили, что проводят время с коллегами вне работы иногда, часто или очень часто, а среди женщин такие ответы дали 59%. В разбивке по специальностям чаще общаются с коллегами представители автомобильного бизнеса, маркетинга и рекламы, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, управления персоналом, сферы фитнеса и салонов красоты.

Хотели бы общаться с коллегами чаще 30% опрошенных россиян, среди них большинство — специалисты банковской сферы, торговли, фитнеса и салонов красоты. Большинство работающих жителей Самары отмечают, что на их взаимоотношение с коллегами влияют взаимное уважение (68%), взаимопомощь (68%), коммуникабельность (61%) и чувство юмора (59%).

«Общение с коллегами не только по рабочим вопросам помогает сотрудникам чувствовать себя частью команды и позволяет найти единомышленников со схожими интересами в своей же сфере деятельности. Работодатели сегодня, понимая положительное влияние такого общения на атмосферу в коллективе, всё чаще внедряют тимбилдинговые неформальные активности», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.