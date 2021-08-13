Все о рисках: чем опасна покупка поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса?

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Полицейские призывают граждан быть осторожными и не делиться с мошенниками своими личными данными, которыми могут воспользоваться преступники.

Повышенный интерес населения к рынку фиктивных сертификатов о вакцинации породил появление нового вида мошенничества. Аферисты просят заинтересованных граждан перевести им деньги за поддельные справки, но заветный документ так и не выдают.

Мошенники опишут красивую схему операции. Для граждан, не знакомых с нюансами процесса всё будет выглядеть логично. Но вас обманут. В лучшем случае вы сможете получить только красивую бумажку, а записи о вакцинации в системе регистрации не будет. Подумайте, зачем людям, уже получившим с вас деньги, потом ещё что-то куда-то вносить? Тем более что вы этих мошенников никогда не найдёте. «Продавцы» часто используют телефонные номера, которые постоянно меняют. Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан быть осторожными и не делиться с мошенниками своими личными данными, которыми могут воспользоваться преступники. В частности, номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях. Номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации. Паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.