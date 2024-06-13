Врио губернатора поздравил самарских медиков с профессиональным праздником

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил, что Самарская область традиционно считается высоко газифицированным субъектом страны с уровнем газификации 94%.
Вячеслав Федорищев поручил ускорить темпы догазификации в Самарской области
Сотрудники полиции вручают водителям, проезжающим транзитом через Самарскую область, профилактические листовки и прохладную минеральную воду.
Жара: сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района проводят акцию «Отдых в пути»
Статистика показывает, что в весенне-летний период на первое место выходит травматизм среди людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Врач-травматолог больницы им. Семашко: "Алкоголь и травматизм имеют прямую зависимость"
Дипломантами VII сезона олимпиады стали 3 872 участника, из них 35 являются студентами университетов Самарской области.
Самарская область вошла в ТОП-20 по числу дипломантов седьмого сезона «Я – профессионал»
Самарская область стабильно входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга среди регионов России.
Туристические возможности губернии представлены на всероссийском форуме «Путешествуй!» в Москве
Данный монумент является одной из знаковых достопримечательностей Самарской Луки.
Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» покрасили стелу в селе Торновое в честь Дня России
Основной темой форума станет социальное предпринимательство.
Волонтеры региона ​​​приглашаются стать частью команды форума молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодёжь.События
Для участия в Конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений: родители, бабушки, дедушки, дети.
Стартовал Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей»
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.02
0.03
EUR 95.74
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
«ЗИМфест» открывает выставку «Самарский модернИЗМ» во дворе Музея Модерна
Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врио губернатора поздравил самарских медиков с профессиональным праздником

13 июня 2024 15:38
203
В четверг, 13 июня, в Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

В четверг, 13 июня, в Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, в этом году 16 июня. Поздравил представителей отрасли и вручил награды отличившимся представителям профессии врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул: в адрес медицинских работников не может быть слишком много слов благодарности. «Вся ваша профессиональная деятельность направлена на самое главное — на сохранение здоровья и жизни наших людей. Тысячи жителей региона бесконечно благодарны вам за тепло, за заботу, которую вы проявляете при выполнении своего профессионального долга», — сказал он.

В области многое сделано для укрепления региональной системы здравоохранения, для сохранения общественного здоровья – благодаря национальному проекту «Здравоохранение», другим нацпроектам, которые реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина, федеральным и региональным программам. Врио губернатора подчеркнул: за этим стоят специалисты отрасли.

Как отметил Вячеслав Федорищев, предстоит решить еще немало задач, но, уверен глава региона, совместными усилиями, единой командой это будет возможно.

«Конечно же, для этого будет требоваться очень много труда, но я знаю точно: именно вы те люди, которые, ежедневно на своем посту работая с людьми, знают, как их решать», — отметил он.

Глава региона заверил, что Правительство Самарской области и он лично предпримут все усилия для того, чтобы каждый вопрос, который задают жители, каждая обозначенная ими проблема решались вместе, чтобы результатом этого было улучшение жизни людей.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность ветеранам отрасли за наставничество, отметил молодых специалистов, которые активно включаются в работу и становятся высококвалифицированными специалистами.

«Особая благодарность — военным врачам, специалистам, которые сегодня оказывают помощь не только жителям Самарской области, но и жителям новых регионов, нашим героям — бойцам СВО. Я знаю, что многие из вас, выезжая даже на передний край, искренне, бесстрашно ведут свою работу. Благодарю вас за ваш самоотверженный ежедневный труд и профессионализм», — обратился к собравшимся в зале Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора вручил отличившимся труженикам медицинской отрасли государственные и региональные награды. Почетный знак Нестора Постникова получил Виктор Белый – сердечно-сосудистый хирург консультативно-реабилитационного отделения Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени Полякова (занимал пост до 19 февраля). Почетным знаком Трудовой Славы была отмечена зубной врач Самарской стоматологической поликлиники № 5 Куйбышевского района Зинаида Петрова.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» было присвоено четырем медикам: Марине Генераловой – заведующей консультативной поликлиникой главного корпуса Самарской областной клинической больницы имени Середавина, врачу общей практики; Наталье Лапшиной — сердечно-сосудистому хирургу Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова; Сании Махмутовой  — врачу-терапевту Большеглушицкой центральной районной больницы и Инессе Сизовой – заведующей отделением —  врачу – судебно-психиатрическому эксперту отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Самарской областной клинической психиатрической больницы.

Благодарностью Губернатора Самарской области была отмечена рентгенолаборант Нефтегорской ЦРБ имени Звягинцева Надежда Кисарова.

На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона. Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников и врио губернатора Вячеслав Федорищев отметили династию Барановых – представители этой семьи трудятся в областной больнице им. В.Д. Середавина, династию Поповых, которые работают в Самарской городской поликлинике №6, и династию Сухоруковых из Клявлинской ЦРБ.

Дочь основателя династии Сухоруковых Людмила Атылина 44 года работала медсестрой в Клявлинской больнице. В свою очередь ее дочь – Ирина Стакина посвятила работе в больнице 29 лет, последние 14 лет занимает должность заместителя главного врача по медицинской части. Дочь Ирины Екатерина Долгаева тоже решила связать свою жизнь с профессией медика – она учится в ординатуре СамГМУ и говорит, что стремилась к этому с детства.

Также на мероприятии вручили памятные подарки студентам-волонтерам из медколледжа имени Н. Ляпиной — Полине Сафаровой, Ильясу Котову, Валерии Кузнецовой, Константину Худякову, Даниилу Ефремову, Дарье Пискеевой и Герману Чекистову. Ребята участвовали в волонтерских и гуманитарных миссиях на территории новых регионов Российской Федерации, помогали местным жителям, в том числе пожилым людям.

 

Фото:   скриншот видео СОВА

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Статистика показывает, что в весенне-летний период на первое место выходит травматизм среди людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
13 июня 2024, 18:19
Врач-травматолог больницы им. Семашко: "Алкоголь и травматизм имеют прямую зависимость"
Статистика показывает, что в весенне-летний период на первое место выходит травматизм среди людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Здравоохранение
159
Цель выездов - получение обратной связи от пациентов, фиксация и анализ вопросов и рекомендаций жителей Самарской области.
12 июня 2024, 17:09
Представители минздрава по поручению главы региона посещают медорганизации области
Цель выездов - получение обратной связи от пациентов, фиксация и анализ вопросов и рекомендаций жителей Самарской области. Здравоохранение
510
Врач-уролог прошел специальное обучение для работы на новом аппарате.
11 июня 2024, 21:53
На новом УЗИ-аппарате мужчины Красноармейского района проходит трансректальное исследование предстательной железы
Врач-уролог прошел специальное обучение для работы на новом аппарате.   Здравоохранение
748
В центре внимания
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
381
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
13 июня 2024  13:55
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
217
Вячеслав Федорищев вновь прогулялся по региональной столице и пообщался с жителями города, чтобы выслушать и взять на отработку их вопросы, чаяния и жалобы.
12 июня 2024  15:57
В День России Вячеслав Федорищев пообщался с самарцами и оценил мощности завода Авиакор
633
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
11 июня 2024  12:10
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
428
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
11 июня 2024  10:13
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
495
Весь список