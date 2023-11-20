Временно закрыт проезд для автобусов и большегрузов на участке автодороги М-5 «Урал»

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Уважаемые автомобилисты, гости и жители Самарской области! Сегодня на территории региона установились неблагоприятные метеоусловия, в связи с чем образовалась сложная обстановка на дорогах.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что в связи с погодными условиями, метелью и ограниченной видимостью с 12:30 до 18.00 20 ноября 2023 года временно закрыт проезд для автобусов и большегрузов на участке км 889+000– км 944+500 федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».

Также сообщаем, что на региональные дороги в г. Самаре на расчистку снега вышли автопоезда ГКП Самарской области "АСАДО", состоящие из комбинированных дорожных машин, всего на автомобильных дорогах регионального значения в Самарской области работает 225 единиц техники, из них 34 единицы - в городе Самаре. Всего для обеспечения зимнего содержания региональных автодорог подготовлено 673 единицы техники, выход которой будет производиться по мере необходимости.

Напоминаем о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, будьте особенно внимательны на мостах и путепроводах, а также участках, где работает дорожная техника. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы ГКП Самарской области "АСАДО" : +7(846)268-41-41.