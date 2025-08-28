Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО

107

В числе тех, кто отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине, подполковник медицинской службы, врач-рентгенолог Кинельской больницы Самигулла Каланчуков. В 2001 году он окончил Самарский военно-медицинский институт. После обучался в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге. После академии проходил службу на должностях в воинских частях Оренбургской, Астраханской, Свердловской областях и в республике Казахстан и соединениях Ракетных войск стратегического назначения. Самигулла Каланчуков женат и воспитывает 3-х детей.

В 2019 году завершил службу и переехал в Кинельский район, где работал заведующим поликлиническим отделением в поселке Алексеевка Кинельской центральной районной больницы. В сентябре 2022 года был мобилизован в зону специальной военной операции.

«К выбору профессии военного врача меня привел пример моего прадеда – ветерана Великой Отечественной Войны Уразалина Хангерея Бахытгереевича, который в звании лейтенанта в ноябре 1941 года оборонял подступы к городу Москва, в составе легендарной Панфиловской дивизии, - рассказал ветеран СВО, - С 2022 года проходил службу в 1445 мотострелковом полку на должности начальника медицинской службы. Каждый день мы сталкивались с различными вызовами, и наша главная задача — обеспечить своевременную медицинскую помощь. От нас требуется максимально быстро реагировать на ситуации, требующие медицинского вмешательства. Благодаря слаженной работе медиков и военных нам удавалось оказывать неотложную помощь на поле боя, а затем эвакуировать бойцов в госпиталь. Это пример того, как важна командная работа и подготовленность каждого из нас».

В марте 2025 года Самигулла Каланчуков был демобилизован в запас по состоянию здоровья. Но он не смог остаться в стороне от своих товарищей, которые до сих пор защищают нашу Родину. Поэтому еще зимой принял решение подать заявку в «Школу героев».

Напомним, «Школа героев» — продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. Региональный проект стартовал в октябре 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По словам военного врача, участие в программе - полезный опыт как для самих военнослужащих, так и для людей на гражданке.

В период службы Самигулла Каланчуков награжден государственными наградами – медалями Суворова, «За спасение погибавших» и Орденом Пирогова. Кроме этого награжден ведомственными медалями Министерства обороны РФ.

Самигулла Каланчуков проходит обучение в рамках второго потока «Школа героев», а его наставником выступает министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. За плечами подполковника медицинской службы значительный боевой опыт, и теперь ему предстоит применить свои знания для организации помощи вернувшимся бойцам.

28 августа - День военного врача.

Фото: минздрав СО