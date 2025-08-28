Я нашел ошибку
Главные новости:
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО

28 августа 2025 18:16
107
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.

В числе тех, кто отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине, подполковник медицинской службы, врач-рентгенолог Кинельской больницы Самигулла Каланчуков. В 2001 году он окончил Самарский военно-медицинский институт. После обучался в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге. После академии проходил службу на должностях в воинских частях Оренбургской, Астраханской, Свердловской областях и в республике Казахстан и соединениях Ракетных войск стратегического назначения. Самигулла Каланчуков женат и воспитывает 3-х детей.

В 2019 году завершил службу и переехал в Кинельский район, где работал заведующим поликлиническим отделением в поселке Алексеевка Кинельской центральной районной больницы. В сентябре 2022 года был мобилизован в зону специальной военной операции.

«К выбору профессии военного врача меня привел пример моего прадеда – ветерана Великой Отечественной Войны Уразалина Хангерея Бахытгереевича, который в звании лейтенанта в ноябре 1941 года оборонял подступы к городу Москва, в составе легендарной Панфиловской дивизии, - рассказал ветеран СВО, - С 2022 года проходил службу в 1445 мотострелковом полку на должности начальника медицинской службы. Каждый день мы сталкивались с различными вызовами, и наша главная задача — обеспечить своевременную медицинскую помощь. От нас требуется максимально быстро реагировать на ситуации, требующие медицинского вмешательства. Благодаря слаженной работе медиков и военных нам удавалось оказывать неотложную помощь на поле боя, а затем эвакуировать бойцов в госпиталь. Это пример того, как важна командная работа и подготовленность каждого из нас».

В марте 2025 года Самигулла Каланчуков был демобилизован в запас по состоянию здоровья. Но он не смог остаться в стороне от своих товарищей, которые до сих пор защищают нашу Родину. Поэтому еще зимой принял решение подать заявку в «Школу героев».

Напомним, «Школа героев» — продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. Региональный проект стартовал в октябре 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По словам военного врача, участие в программе - полезный опыт как для самих военнослужащих, так и для людей на гражданке.

В период службы Самигулла Каланчуков награжден государственными наградами – медалями Суворова, «За спасение погибавших» и Орденом Пирогова. Кроме этого награжден ведомственными медалями Министерства обороны РФ.

Самигулла Каланчуков проходит обучение в рамках второго потока «Школа героев», а его наставником выступает министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. За плечами подполковника медицинской службы значительный боевой опыт, и теперь ему предстоит применить свои знания для организации помощи вернувшимся бойцам.

28 августа - День военного врача.

 

Фото: минздрав СО

Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025, 18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия. Здравоохранение
92
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
27 августа 2025, 19:55
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м. Здравоохранение
532
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025, 15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму. Здравоохранение
496
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
160
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1024
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
511
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
277
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
735
