Врач-кардиолог рассказала, как снизить риск образования тромбов

104

Тромбоз является опасным состоянием, при котором на внутренней стенке сосуда образуется сгусток крови — тромб, перекрывающий просвет. В любой момент он может оторваться, преградив кровоснабжение жизненно важных органов. Как снизить риск образования тромбов, «Газете.Ru» во вторник, 18 июня, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарина Курбанова, пишут "Известия".

По ее словам, для снижения риска образования тромбов следует соблюдать правильный питьевой режим. Так, минимальное потребление воды для человека в сутки — 1,5 л. При этом врач уточнила, что ограничение в приеме жидкости у пациентов с хроническими заболеваниями необходимо обсуждать с лечащим врачом, поскольку при некоторых болезнях в этом вопросе существуют различные нюансы.

Вторым немаловажным фактором, по словам врача, является двигательная активность.

«Избегайте длительного нахождения в вертикальном положении, а также в положении сидя. Старайтесь выполнять легкую разминку каждые 40–50 минут. В случае уже образовавшегося тромбоза меры должны быть более агрессивными, их необходимо обсудить с врачом», — отметила Курбанова.

Также специалист добавила, что повышенная температура воздуха может оказывать двоякое влияние на людей с артериальной гипертонией. Она уточнила, что с одной стороны, это приводит к потере организмом жидкости с потом, расширению сосудов, что, в свою очередь, может вызвать снижение артериального давления. С другой стороны, для поддержания параметров гемодинамики включаются компенсаторные механизмы, приводящие к его повышению.

«Важно соблюдать питьевой режим, не находиться под палящим солнцем, контролировать артериальное давление и не забывать о приеме лекарств», — указала врач.

Фото: freepik.com