Врач: идеальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, сколько часов в сутки необходимо спать, чтобы высыпаться, пишут "Известия".
В беседе с «РИА Новости» в понедельник, 28 октября, специалист отметил, что взрослому человеку требуется от семи до девяти часов сна.
«Некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, это скорее исключение», — приводит слова Мартынова 360.ru.
Невролог предупредил, что хронический недосып чреват серьезными проблемами с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемостью и ухудшением иммунитета.
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