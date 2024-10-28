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Врач: идеальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов

28 октября 2024 19:50
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Невролог предупредил, что хронический недосып чреват серьезными проблемами с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемостью и ухудшением иммунитета.

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, сколько часов в сутки необходимо спать, чтобы высыпаться, пишут "Известия".

В беседе с «РИА Новости» в понедельник, 28 октября, специалист отметил, что взрослому человеку требуется от семи до девяти часов сна. 

«Некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, это скорее исключение», — приводит слова Мартынова 360.ru.

Невролог предупредил, что хронический недосып чреват серьезными проблемами с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемостью и ухудшением иммунитета.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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