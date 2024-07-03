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Врач-эндокринолог СамГМУ: успешно контролировать сахарный диабет невозможно без активного участия пациента

3 июля 2024 14:51
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Результаты лечения этого заболевания всегда зависят от поведения пациента.

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова рассказала о роли школ для пациентов с сахарным диабетом в контроле заболевания:

"В Самарской области в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» работают 44 амбулаторные школы, созданные на базе учреждений первичного звена, и 4 стационарные школы на базе эндокринологических отделений.

Обучение проводится врачами-эндокринологами и медицинскими сестрами по структурированным программам для обучения разных категорий пациентов.

Запись на обучение осуществляется по направлению лечащего врача.

Цель обучения - прогрессивное изменение представлений пациента о заболевании и его лечении, ведущее и к изменению поведения, и к истинному умению управлять лечением сахарным диабетом в активном сотрудничестве с врачом

Сахарный диабет как большинство хронических заболеваний в настоящее время нельзя излечить, но можно эффективно лечить, успешно контролировать и обеспечить профилактику осложнений.

Успешно контролировать сахарный диабет даже с максимальным использованием арсенала современной медицины невозможно без активного участия пациента.

Результаты лечения этого заболевания всегда зависят от поведения пациента. Ведь именно пациент должен изо дня в день выполнять рекомендации врача, а это требует определенных знаний и навыков, и с учетом меняющихся обстоятельств жизни - разные условия питания, поездки, сопутствующие заболевания и т.д. – принятия самостоятельных решений медицинского характера.

Такое владение навыками контроля и лечения своего заболевания требует специальной подготовки с участием медицинских профессионалов, которую, собственно, и называют обучением пациентов. В настоящее время обучение пациентов в школах сахарного диабета стало неотъемлемой частью медицинской помощи и одним из компонентов лечения наряду с сахароснижающей терапией и самоконтролем.

Обучение пациентов может влиять на компенсацию углеводного обмена, а также значительно уменьшить вероятность развития острых и поздних осложнений сахарного диабета".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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