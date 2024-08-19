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Врач-эндокринолог рассказала о пользе и вреде яблок

19 августа 2024 15:27
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Их не стоит употреблять при аллергии, желудочно-кишечных заболеваниях.

О том, как правильно выбирать яблоки, чем они полезны, а чем могут быть опасны, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.

По ее словам, яблоки — природный источник витаминов, микроэлементов и клетчатки. В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Все эти полезные элементы важны для организма: они помогают справляться со стрессом, придают силы, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также яблоки — в числе лидеров по содержанию антиоксидантов, которые защищают клетки организма от множества болезней. В яблоках содержится пектин — природный сорбент, способный выводить токсичные вещества из просвета кишечника, что может быть полезно при отравлениях.

«В яблоках содержатся фруктовые кислоты. Они помогают желчеоттоку и улучшают пищеварение. Но в то же время, если есть яблоки в большом количестве, эти же кислоты могут раздражать слизистые органов желудочно-кишечного тракта и, напротив, в результате вызывать проблемы с пищеварением. Особенно осторожными нужно быть людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», — сказала Неудахина.

Яблоки можно употреблять свежими, сушеными, запеченными, в виде сока, компота, повидла. Яблоки можно есть каждый день, но в меру: один-два фрукта в сутки разнообразят рацион и принесут пользу, указала собеседница издания.

«Однако у яблок есть противопоказания. Их не стоит употреблять при аллергии, желудочно-кишечных заболеваниях. Также стоит помнить о семенах яблок, которые содержат цианид, и не проглатывать их в больших количествах. Красные яблоки относятся к сладким фруктам, поэтому их не советуют употреблять диабетикам. Но при этом они полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и печени», — сказала специалист.

У каждого цвета и сорта яблок вкус будет различаться, отметила врач. Так, в зеленых плодах меньше всего сахара и в то же время больше ценных веществ и кислот, чем в других видах. Также кислые зеленые яблоки гораздо реже вызывают аллергию, положительно влияют на здоровье зубов и полости рта, их можно употреблять при ожирении и диабете.

Вкус желтых яблок отличается от зеленых и красных. Кроме того, они содержат большое количество пектинов, способствуют формированию здоровой микрофлоры и отделению желчи.

«При выборе яблок рекомендуется отдавать предпочтение дачным плодам. Они могут быть не такие привлекательные на вид, как магазинные, не такие гладкие и блестящие, но созревают в естественных условиях», — заключила Неудахина.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

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