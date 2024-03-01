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Врач-диетолог предупредила, что полное исключение хлеба из рациона может негативно отразиться на здоровье

1 марта 2024 18:58
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Диетолог перечислила последствия отказа от хлеба.

Врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова предупредила, что полное исключение хлеба из рациона может негативно отразиться на здоровье, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 29 февраля, специалист отметила, что отказ от хлеба чреват снижением работоспособности, умственной активности и увеличением усталости из-за дефицита витамина В1. Помимо этого, может возникнуть дефицит необходимого для мозга витамина РР, а также витамина В12, нужного для зрения.

Кроме того, предупредила врач, из-за отсутствия фолиевой кислоты пострадает иммунная система, а из-за недостатка пищевых волокон возможны нарушения в работе кишечника. Денисова подчеркнула, что употребление хлеба в разумных количествах способствует здоровью пищеварительной системы.

Диетолог посоветовала есть ржаной хлеб, его рекомендуемое количество в день составляет 300 г, или пять кусочков. Это поможет обеспечить организм более чем третью суточной нормы потребности в витаминах В1, E, магнии и фосфоре, сообщает телеканал «360». Врач указала на то, что в ржаном хлебе содержится много железа — 78% от дневной нормы, при этом наличие фолиевой кислоты способствует лучшему усвоению этого минерала. Также хлеб богат витамином В2, РР и кальцием.

На 100 г ржаного хлеба приходится от 30 до 35 мг селена, а это больше половины суточной потребности. Диетолог отметила, что ржаная мука по сравнению с пшеничной содержит больше незаменимых аминокислот и биологически активных веществ, требующихся для здоровья кишечника и стимуляции полезной микробиоты. Полезнее всего, как считается, хлеб на закваске, поскольку в нем содержатся ферменты для лучшего усвоения минералов.

Ржаной хлеб можно есть тем, кто страдает от диабета или хочет контролировать свой вес. В нем содержится много клетчатки, которая обеспечивает длительное чувство сытости и не вызывает скачков глюкозы в крови.

Теги: Медицина

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