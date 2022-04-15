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Волна стресса: большинство жителей Самары признались в усилении тревоги

15 апреля 2022 10:59
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Волна стресса: большинство жителей Самары признались в усилении тревоги

Согласно опросу, проведенному цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга  hh.ru, 69% жителей Самары считают, что уровень их стресса повысился. Выросло и число людей, готовых обсуждать свои проблемы с психологами — с февраля по март количество обращений к ним увеличилось на 23%. 

Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, испытывают ли они стресс и усилился ли он в последнее время. Большинство (69%) признались, что почувствовали это на себе. Из них, больше половины (58%) признались, что стали больше нервничать, а каждый восьмой (11%) — отмечает увеличение тревоги, но не критическое.

Тезис об увеличении стресса подтверждает и статистика цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». Так, с февраля по март количество обращений к психологам увеличилось на 23%, тогда как в прошлом году рост от месяца к месяцу составил лишь 3%. Выросло и количество уникальных пользователей: в марте таким был каждый третий (42% уникальных пользователей от общего числа).

В ходе опроса сформировался ТОП-5 городов, где люди почувствовали увеличение тревоги:

  1. Нижний Новгород (90%)
  2. Казань (73%)
  3. Москва (72%)
  4. Санкт-Петербург и Новосибирск (по 71% в каждом городе)
  5. Самара (69%)

На сегодняшний день из всех опрошенных только каждый пятый (20%) житель города обращается к психологу за консультацией. Чаще всего это делают миллениалы — 24% среди опрошенных в возрасте 22-28 лет и зуммеры — 23% среди россиян в возрасте 14-22 лет. 

Сильнее всего ощутили на себе увеличение стресса маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%), 78% юристов и столько же IT-специалистов, 77% среди HR-менеджеров и 71% сотрудников отделов продаж. 

Респондентам предлагалось рассказать, с кем они хотели бы обсуждать свои проблемы. Если в конце 2021 года это число в Самаре составляло 43%, то в марте этого года делиться своим сокровенным с медицинским специалистом готово уже большинство (81%) жителей города. Больше всего тех, кто изъявляет желание обратиться к профильному специалисту проживает в Екатеринбурге (67%) и Казани (64%). 

 

Теги: Опрос

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