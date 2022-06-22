Военнослужащие ЦВО приняли участие в церемонии возложения цветов на площади Славы в Самаре 

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Военнослужащие общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов к вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы в Самаре.

Митинг начался с минуты молчания в память о погибших в годы ВОВ советских граждан. Традиционно минута молчания сопровождалась звуками метронома, ставшего одним из символов Великой Отечественной войны. Затем, под траурный марш, военнослужащие возложили венки к основанию вечного огня. Мероприятие завершилось прохождением военнослужащих роты почетного караула в знак уважения всем, кто отдал жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Также в церемонии приняли участие представители командования общевойсковой армии ЦВО, военной полиции, военной автоинспекции, иных силовых ведомств, Юнармии, общественных и религиозных организаций и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО