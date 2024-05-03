Военнослужащие Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник» в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
«Единая Россия» проведёт международный патриотический онлайн-флешмоб «‎География Победы» ‎
«Единая Россия» проведёт международный патриотический онлайн-флешмоб «‎География Победы» ‎
В настоящее время на территории 3 районов Самарской области подтоплено 14 жилых домов
В настоящее время на территории 3 районов Самарской области подтоплено 14 жилых домов
Эрдоган заявил о прекращении торговли между Турцией и Израилем
Эрдоган заявил о прекращении торговли между Турцией и Израилем
С 9 по 11 мая 2024 в Самарской области пройдут ежегодные соревнования "Тур по Краю"
С 9 по 11 мая 2024 в Самарской области пройдут ежегодные соревнования "Тур по Краю"
Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве
Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве
В Самаре пройдут репетиции военного парада
В Самаре пройдут репетиции военного парада
С самарца взыскали уголовный штраф за попытку угнать автомобиль
С самарца взыскали уголовный штраф за попытку угнать автомобиль
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.05
0.27
EUR 98.64
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Военнослужащие Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник» в Тольятти

3 мая 2024 13:44
153
Военнослужащие Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник» в Тольятти

В преддверии Дня Победы офицеры отдела военно-политической работы центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник». Воспитанники подшефного росгвардейского 6 кадетского «А» класса имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова школы № 55 написали поздравительные письма участникам специальной военной операции, оформив их в виде солдатского треугольника.

Учащиеся с волнением и гордостью выводили каждую букву,  желая успехов, здоровья военнослужащим и поздравляя с наступающим праздником Великой Победы. Детские письма отправятся к военнослужащим Росгвардии, которые в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Для каждого из нас, кадетов Росгвардии, большая честь написать письмо нашим защитникам. Пройдет время и мы придем на смену тем, кто сейчас в строю и будем с честью и достоинством выполнять поставленные задачи», - поделилась впечатлениями заместитель командира взвода вице-сержант Кристина Голованова.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские росгвардейцы стали победителями окружного чемпионата по стрельбе
28 апреля 2024, 10:20
Самарские росгвардейцы стали победителями окружного чемпионата по стрельбе
В соревнованиях приняли участие более 130 стрелков из 19 команд.  Спорт
810
В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился зимний период подготовки
27 апреля 2024, 12:02
В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился зимний период подготовки
По традиции, первыми контрольные зачеты сдают представители территориального управления, после чего комплексные группы ТУ направятся в подчиненные... Общество
609
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»
27 апреля 2024, 10:56
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»
В ходе диктанта росгвардейцы проверили, насколько хорошо они ориентируются в событиях периода 1941 - 1945 годов. Образование
646
В центре внимания
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
3 мая 2024  17:54
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
20
В Самаре пройдут репетиции военного парада
3 мая 2024  15:49
В Самаре пройдут репетиции военного парада
145
Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней
3 мая 2024  14:22
Мокрый снег: водителям Самарской области рекомендуют быть осторожней
158
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян.
3 мая 2024  10:57
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян
489
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
2 мая 2024  18:54
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
432
Весь список