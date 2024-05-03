Военнослужащие Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник» в Тольятти

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В преддверии Дня Победы офицеры отдела военно-политической работы центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник». Воспитанники подшефного росгвардейского 6 кадетского «А» класса имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова школы № 55 написали поздравительные письма участникам специальной военной операции, оформив их в виде солдатского треугольника.

Учащиеся с волнением и гордостью выводили каждую букву, желая успехов, здоровья военнослужащим и поздравляя с наступающим праздником Великой Победы. Детские письма отправятся к военнослужащим Росгвардии, которые в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Для каждого из нас, кадетов Росгвардии, большая честь написать письмо нашим защитникам. Пройдет время и мы придем на смену тем, кто сейчас в строю и будем с честью и достоинством выполнять поставленные задачи», - поделилась впечатлениями заместитель командира взвода вице-сержант Кристина Голованова.