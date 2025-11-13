127

Торжественная церемония награждения победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась в Москве. В число сильнейших вошли 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Среди победителей – заместитель директора школы №121 городского округа Самары Владислав Дерябин.

Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России, чтобы развивать у школьников гражданскую зрелость, патриотизм и уважение к традициям. Трек «Государство» включал онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование.

Важным результатом итогового мероприятия станет сборник лучших практик гражданского просвещения от победителей трека – методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Эти материалы можно масштабировать в школах, колледжах и вузах по всей стране. Сборник станет живым инструментом проекта: планируется его обновлять и дополнять новыми практиками.

«Флагманы образования» – это сообщество сильных, неравнодушных людей, которые верят в возможности самореализации в России. Но главное – это сообщество тех, кто создает будущее. Учитель, своими руками и сердцем, закладывает основы завтрашнего дня, воспитывает личность и открывает таланты. Изо дня в день именно вы делаете наше образование качественным и современным, а значит – служите на благо Отечества. Уверен, проект станет для вас местом обмена опытом и вдохновения, поможет найти тех, кто разделяет ваши ценности и стремления. Пусть это станет началом новых профессиональных историй. Желаю успехов!» – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Из Самарской области победителем в треке «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал заместитель директора школы №121 городского округа Самары Владислав Дерябин.

Владислав – яркий пример преданности своей альма-матер: он закончил эту школу и вернулся в ее стены уже в качестве педагога. В должности заместителя директора он курирует воспитательную работу, совмещая ее с научными исследованиями в сфере образования. Является двукратным лауреатом премии Губернатора и дважды победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты» с социальными просветительскими проектами для школ Самарской области. Участие в треке «Государство» он рассматривает как возможность изучить лучшие региональные практики системы образования и усилить работу с молодежью через межведомственное взаимодействие.

«Участие в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволило мне по-новому взглянуть на взаимосвязь государственной стратегии и повседневной воспитательной работы в школе. Мы разбирали реальные кейсы, что дало четкое понимание, как решения на федеральном уровне преломляются в жизни каждого образовательного учреждения. Этот опыт бесценен для выстраивания более эффективной работы с молодежью и для моей просветительской деятельности», – поделился победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Самарской области Владислав Дерябин.

Победители смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны.

«В этом году проект «Флагманы образования» обновился – появились тематические конкурсные треки, один из которых посвящен теме государства. Это направление оказалось актуальным: педагоги хотят лучше понимать, как устроены институты власти, какие решения принимает страна, чтобы доступно объяснять это детям. Победители трека показали, что современный педагог – это не только учитель, но и просветитель, готовый делиться с учениками знанием о стране и ее возможностях. Благодаря таким людям укрепляется связь поколений и вера в будущее России», – подчеркнул руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Личные фото Владислава Дерябина/АНО «Россия – страна возможностей»