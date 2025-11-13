Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.
В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф
Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автобуса госпитализированы.
В Центральном районе Тольятти на перекрестке столкнулись иномарка и маршрутный автобус
Дмитрий Чубаров взял золото в одиночном и в парном разряде.
Дмитрий Чубаров из Самарской области - победитель Кубка России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА
В Йошкар-Оле завершились соревнования первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ) сезона 2025/2026.
Сборная Самарской области - победитель первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги 
Будьте внимательны и осторожны!
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»

13 ноября 2025 14:16
127
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.

Торжественная церемония награждения победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась в Москве. В число сильнейших вошли 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Среди победителей – заместитель директора школы №121 городского округа Самары Владислав Дерябин.

Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России, чтобы развивать у школьников гражданскую зрелость, патриотизм и уважение к традициям. Трек «Государство» включал онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование. 

Важным результатом итогового мероприятия станет сборник лучших практик гражданского просвещения от победителей трека – методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Эти материалы можно масштабировать в школах, колледжах и вузах по всей стране. Сборник станет живым инструментом проекта: планируется его обновлять и дополнять новыми практиками.

«Флагманы образования» – это сообщество сильных, неравнодушных людей, которые верят в возможности самореализации в России. Но главное – это сообщество тех, кто создает будущее. Учитель, своими руками и сердцем, закладывает основы завтрашнего дня, воспитывает личность и открывает таланты. Изо дня в день именно вы делаете наше образование качественным и современным, а значит – служите на благо Отечества. Уверен, проект станет для вас местом обмена опытом и вдохновения, поможет найти тех, кто разделяет ваши ценности и стремления. Пусть это станет началом новых профессиональных историй. Желаю успехов!» – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Из Самарской области победителем в треке «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал заместитель директора школы №121 городского округа Самары Владислав Дерябин.

Владислав – яркий пример преданности своей альма-матер: он закончил эту школу и вернулся в ее стены уже в качестве педагога. В должности заместителя директора он курирует воспитательную работу, совмещая ее с научными исследованиями в сфере образования. Является двукратным лауреатом премии Губернатора и дважды победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты» с социальными просветительскими проектами для школ Самарской области. Участие в треке «Государство» он рассматривает как возможность изучить лучшие региональные практики системы образования и усилить работу с молодежью через межведомственное взаимодействие.

«Участие в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволило мне по-новому взглянуть на взаимосвязь государственной стратегии и повседневной воспитательной работы в школе. Мы разбирали реальные кейсы, что дало четкое понимание, как решения на федеральном уровне преломляются в жизни каждого образовательного учреждения. Этот опыт бесценен для выстраивания более эффективной работы с молодежью и для моей просветительской деятельности», – поделился победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Самарской области Владислав Дерябин.

Победители смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны. 

«В этом году проект «Флагманы образования» обновился – появились тематические конкурсные треки, один из которых посвящен теме государства. Это направление оказалось актуальным: педагоги хотят лучше понимать, как устроены институты власти, какие решения принимает страна, чтобы доступно объяснять это детям. Победители трека показали, что современный педагог – это не только учитель, но и просветитель, готовый делиться с учениками знанием о стране и ее возможностях. Благодаря таким людям укрепляется связь поколений и вера в будущее России», – подчеркнул руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

 

 

Личные фото Владислава Дерябина/АНО «Россия – страна возможностей»

Теги: Москва Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
05 ноября 2025, 11:29
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний. Общество
901
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
10 октября 2025, 15:20
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области". Сельское хозяйство
857
У Самарской области есть значительный опыт для презентации на федеральной площадке.
30 сентября 2025, 14:15
Делегация Самарской области примет участие в VII Федеральном форуме «Производительность 360»
У Самарской области есть значительный опыт для презентации на федеральной площадке. Общество
591
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
196
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
521
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
479
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
525
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
465
Весь список