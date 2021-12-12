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Президент РФ Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с 70-летним юбилеем, передает ТАСС.

"Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи", - отметил президент.

Глава государства отметил яркость, отважность и силу духа путешественника, пожелав ему здоровья и успехов во всех начинаниях.

Федор Конюхов совершил более 40 различных экспедиций: морских и сухопутных. Первым в истории России осуществил одиночные походы на лыжах к Северному (март - май 1990 года) и Южному (ноябрь 1995 года - январь 1996 года) полюсам. Побывал на всех континентах, посетил 190 стран мира.

Фото: скриншот видео