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Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с 70-летним юбилеем

12 декабря 2021 15:20
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Федор Конюхов совершил более 40 различных экспедиций: морских и сухопутных.

Президент РФ Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с 70-летним юбилеем, передает ТАСС

"Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи", - отметил президент.

Глава государства отметил яркость, отважность и силу духа путешественника, пожелав ему здоровья и успехов во всех начинаниях.

Федор Конюхов совершил более 40 различных экспедиций: морских и сухопутных. Первым в истории России осуществил одиночные походы на лыжах к Северному (март - май 1990 года) и Южному (ноябрь 1995 года - январь 1996 года) полюсам. Побывал на всех континентах, посетил 190 стран мира.

 

Фото:   скриншот видео

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