Я нашел ошибку
Главные новости:
возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
В Самаре появится новый район
В Самаре появится новый район
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"

7 сентября 2025 13:10
70
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
 

Президент посетил губернию вечером в пятницу, 5 сентября. 

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил, что это уже второй визит главы государства в Самарскую область за год и, как ожидается, будет еще и третий - на международный форум "Россия - спортивная держава" (12+), пишет Сова.

- Такое беспрецедентное внимание к региону говорит о возвращении Самарской области в лидеры среди российских регионов, и, безусловно, на этот процесс влияет последовательная неустанная работа губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Глава региона эффективно отстаивает интересы Самарской области на федеральном уровне, и все мы видим результаты этой работы.

Владимир Богатырев отметил, что особенно важны для университета, выпускающего высококвалифицированные кадры для гражданских и оборонных предприятий, посылы, которые Президент сделал во время совещания в области двигателестроения. 

- Состояние этой отрасли, как подчеркнул глава государства, - один из ключевых показателей технологического развития и суверенитета России. Показательно и место проведения совещания: площадка "ОДК-Кузнецов" - индустриального партнера Самарского университета имени Королева, который производит ракетные и авиационные двигатели. Университет готовит кадры для "ОДК-Кузнецов", совместно с предприятием реализуется практико-ориентированная образовательная программа "Крылья Ростеха" (12+), выпускники которой являются инженерами будущего - им предстоит реализовать задачи, поставленные на совещании Президентом. А именно: увеличить объем выпуска ракетных двигателей для того, чтобы Россия закрепила за собой статус одного из мировых лидеров в космическом машиностроении. А Самарская область, конечно же, сохранила за собой статус космической столицы России - места, где можно получить самое лучшее образование в области строительства космических ракет, создания космических аппаратов, наземного оборудования космодромов, ракетных двигателей, систем дистанционного зондирования Земли.
Теги: Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
01 сентября 2025, 11:57
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
Защитник «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от переезда в Самару. Спорт
592
Вратарь клуба «Крылья Советов» поделился эмоциями от победы над «Ростовом»
04 августа 2025, 11:31
Вратарь клуба «Крылья Советов» поделился эмоциями от победы над «Ростовом»
Сергей Песьяков обыграл бывшую команду. Спорт
746
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
01 августа 2025, 10:01
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
Глава города Иван Носков ответил на самые актуальные вопросы, которые волнуют горожан сегодня. Общество
937
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
673
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
964
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
907
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
411
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
752
Весь список