Президент посетил губернию вечером в пятницу, 5 сентября.

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил, что это уже второй визит главы государства в Самарскую область за год и, как ожидается, будет еще и третий - на международный форум "Россия - спортивная держава" (12+), пишет Сова.

- Такое беспрецедентное внимание к региону говорит о возвращении Самарской области в лидеры среди российских регионов, и, безусловно, на этот процесс влияет последовательная неустанная работа губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Глава региона эффективно отстаивает интересы Самарской области на федеральном уровне, и все мы видим результаты этой работы.

Владимир Богатырев отметил, что особенно важны для университета, выпускающего высококвалифицированные кадры для гражданских и оборонных предприятий, посылы, которые Президент сделал во время совещания в области двигателестроения.

- Состояние этой отрасли, как подчеркнул глава государства, - один из ключевых показателей технологического развития и суверенитета России. Показательно и место проведения совещания: площадка "ОДК-Кузнецов" - индустриального партнера Самарского университета имени Королева, который производит ракетные и авиационные двигатели. Университет готовит кадры для "ОДК-Кузнецов", совместно с предприятием реализуется практико-ориентированная образовательная программа "Крылья Ростеха" (12+), выпускники которой являются инженерами будущего - им предстоит реализовать задачи, поставленные на совещании Президентом. А именно: увеличить объем выпуска ракетных двигателей для того, чтобы Россия закрепила за собой статус одного из мировых лидеров в космическом машиностроении. А Самарская область, конечно же, сохранила за собой статус космической столицы России - места, где можно получить самое лучшее образование в области строительства космических ракет, создания космических аппаратов, наземного оборудования космодромов, ракетных двигателей, систем дистанционного зондирования Земли.