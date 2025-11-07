В «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке Оксаны Стоговой

134

9 ноября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» художница Оксана Стогова проведет заключительную авторскую экскурсию по своей выставке «Интерпретация истории искусств» (12+). Вход свободный.

9 ноября – последний день работы выставки Оксаны Стоговой. В экспозиции представлены две серии работ художницы, ставшие результатом многолетних исследований цвета в шедеврах мирового искусства.

В одной серии автор разложила колористические составляющие известных картин на прямые горизонтальные полосы. Во второй – представила собственные интерпретации этих же работ в абстрактной авторской манере.

На экскурсии художница расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в шедеврах разных эпох и стилей.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: культурный центр «ЗИМ Галерея»