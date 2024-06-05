В Жигулёвске задержали братьев - подозреваемых в сбыте наркотических средств

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Два брата приобрели запрещённое вещество бесконтактным способом и планировали сбыть его посредством тайников-закладок на территории города.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что двое братьев - жителей Жигулевска 1995 и 1999 годов рождения могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проверки полученных сведений предполагаемых злоумышленников, передвигавшихся на автомобиле Skoda Fabia задержали на одной из улиц города. В присутствии понятых при осмотре транспортного средства полицейскими обнаружен и изъят под пассажирским сиденьем зип-пакет, внутри которого находилось неустановленное вещество. У одного из мужчин изъят сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом. Из квартиры по месту жительства младшего брата сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили и изъяли сверток с веществом в виде порошка и крупинок бежевого цвета, упаковочный материал, электронные весы, предназначенные для фасовки наркотических средств, магниты.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что запрещенное вещество задержанные хранили с целью последующего сбыта, но не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Экспертами ЭКО У МВД России по г. Тольятти установлено, что изъятые сверток из тайника и зип-пакет из транспортного средства являются наркотическим веществом N-метилэфедрон общей массой свыше 590 граммов, что законодатель относит к значительному размеру. В настоящее время по остальным изъятым сверткам проводится химическая экспертиза.

В ходе опроса подозреваемые вину в совершении противоправного деяния признали и пояснили, что приобрели запрещённое вещество бесконтактным способом и планировали сбыть на территории Жигулёвска.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении 25-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении

29 - летнего брата подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотика на территорию региона и выясняют все обстоятельства противоправных деяний.