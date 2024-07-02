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В Управлении Росгвардии СО стартовал летний период подготовки

2 июля 2024 15:29
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Летний период подготовки стартовал с занятий по военно-политической (политической) подготовке, оказанию первой медицинской помощи.

В  предстоящем периоде сотрудники и военнослужащие пройдут необходимый курс подготовки, направленный на повышение уровня слаженности, профессионализма, выучки и готовности подразделений Управления  к выполнению служебно-боевых задач.
 
Перед началом занятий, сотрудников и военнослужащих поприветствовал начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков. Он отметил, что качественное выполнение задач напрямую зависит от соблюдения служебной и воинской дисциплины, а так же постоянного совершенствования и повышения готовности каждого из присутствующих для успешного решения служебно-боевых задач в любых условиях складывающейся обстановки.
 
Летний период подготовки стартовал с занятий по военно-политической (политической) подготовке, оказанию первой медицинской помощи. Проведены  инструктажи по мерам пожарной безопасности, занятия по физической подготовке. Особое внимание уделялось правилам обращения с оружием и боеприпасами, обслуживания и эксплуатации техники.
 
Завершится  период итоговой проверкой, в ходе которой будет оценен уровень боевой, профессиональной, служебной и физической подготовки личного состава, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

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