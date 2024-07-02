В Управлении Росгвардии СО стартовал летний период подготовки

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В предстоящем периоде сотрудники и военнослужащие пройдут необходимый курс подготовки, направленный на повышение уровня слаженности, профессионализма, выучки и готовности подразделений Управления к выполнению служебно-боевых задач.



Перед началом занятий, сотрудников и военнослужащих поприветствовал начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков. Он отметил, что качественное выполнение задач напрямую зависит от соблюдения служебной и воинской дисциплины, а так же постоянного совершенствования и повышения готовности каждого из присутствующих для успешного решения служебно-боевых задач в любых условиях складывающейся обстановки.



Летний период подготовки стартовал с занятий по военно-политической (политической) подготовке, оказанию первой медицинской помощи. Проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности, занятия по физической подготовке. Особое внимание уделялось правилам обращения с оружием и боеприпасами, обслуживания и эксплуатации техники.



Завершится период итоговой проверкой, в ходе которой будет оценен уровень боевой, профессиональной, служебной и физической подготовки личного состава, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области