В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился зимний период подготовки

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В соответствии с планом основных мероприятий боевой, профессиональной, служебной и физической подготовки сотрудники и военнослужащие регионального управления приступили к сдаче зачетов по основным предметам.

По традиции, первыми контрольные зачеты сдают представители территориального управления, после чего комплексные группы ТУ направятся в подчиненные подразделения.

В течение нескольких дней росгвардейцы должны будут выполнить комплекс оценочных мероприятий: продемонстрировать теоретические знания по правовой, огневой, военно-политической подготовке, а также сдать зачеты по физической подготовке и выполнить упражнения контрольных стрельб из табельного оружия.