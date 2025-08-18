В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского

121

В УФСИН России по Самарской области прошёл молебен, который возглавил иерей Андрей Иванов, руководитель отдела тюремного служения Самарской епархии.

Особой духовной святыней этого события стала икона преподобного Пимена Угрешского - подвижника, почитаемого за молитвенную помощь в трудах, скорбях и духовных испытаниях.

После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.

Проведение регулярных богослужений и духовных акций является важной частью морально-нравственного воспитания личного состава в системе ФСИН России.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области