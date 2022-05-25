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В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 13% самарцев

25 мая 2022 09:39
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В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 13% самарцев

Каждый восьмой курильщик в Самаре за последние 3 месяца увеличил потребление сигарет, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 13% самарцев. Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об усилении вредной привычки сообщали 15% респондентов в городе.

Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 14 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 17 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 13 сигарет в день (против 10 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 20 сигарет (против 14 среди женщин).

Время проведения: 13—24 мая 2022 года

Теги: Опрос

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