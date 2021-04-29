В Тольятти будет работать новая масштабная экспозиция «Дорога истории – наша Победа»

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С 1 по 7 мая в Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова на площадке «Депо» будет работать новая выставка «Дорога истории – наша Победа». Она повторяет основные разделы экспозиции – «Дорога истории – наша Победа», которая с успехом прошла на площади Куйбышева в Самаре в сентябре 2020 года в честь 75-й годовщины Победы.

Интерактивный музей под открытым небом был создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Масштабный проект на площади Куйбышева увидели более 210 тысяч человек. Чтобы сохранить музей, по поручению главы региона, экспозицию перевезли в Тольятти. Развитие культурной жизни, сохранение исторической памяти – часть стратегии лидерства Дмитрия Азарова.

Новое пространство расположилось в Парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова на площадке «Депо». Это ряд тематических зон, представляющих фронт и тыл Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Это сложная тема решена не только средствами показа архитектурных форм, макетов и построек, но и подбором предметного мира советского человека 30-40 х годов XX века. Специалисты определяют выставку, как «иммерсивную». Это означает, что на выставке происходит интерактивное общение зрителя с объектами предметного дизайна, имитирующими элементы натуральной природы или социальной среды. Здесь появились арт-объекты, демонстрирующие быт и особенности жизни в военное время в тылу и на фронте.

Выставка погружает зрителя в героическое прошлое нашей страны. Используются не только образы, но и звук, фото и кинодокументы той эпохи. Экспозиция представляет возможность, заглянуть в цеха военного завода, побывать на линии фронта, в солдатской землянке, коммунальной квартире, в детском саду и классе советской школы, рассмотреть обстановку комнаты в блокадном Ленинграде.

Площадка условно «разделена» на тематические зоны. В каждой тематической зоне – неповторимая атмосфера, сочетающая в себе историческую правду и творческую работу множества людей.

Ежедневно более 100 человек будут создавать атмосферу довоенного, военного времени и, конечно же, долгожданной Победы. Все посетители увидят постановочные сцены и смогут принять участие в тематических мастер-классах, которые будут работать с 11.00 до 18.00.

Новая выставка предназначена для семейного просмотра и располагается на открытом воздухе, а также в здании железнодорожного депо. Экспозицию можно будет посетить бесплатно.