В Тольятти завершилось обучение сотрудников подразделений спецназначения Росгвардии

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В центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии завершился очередной учебный курс по программе профессиональной (первоначальной) подготовки сотрудников, заключивших первый контракт для прохождения службы в подразделениях специального назначения (СОБР, ОМОН) войск национальной гвардии Российской Федерации.

В течение двух с половиной месяцев сотрудники специальных подразделений из Приволжского и Уральского федеральных округов изучали обширную программу, включающую в себя несколько циклов. В их числе специальные, тактико-специальные, общеправовые и социальные дисциплины, физическая и огневая подготовка.

Все 75 курсантов успешно сдали выпускные экзамены. В этот раз среди сотрудников, торжественно получивших свидетельства об окончании обучения, лучшим выпускником стал представитель г. Ульяновска лейтенант полиции Алексей А.

С напутственным словом к выпускникам обратились офицер управления Приволжского округа Росгвардии полковник Руслан Гарифуллин, заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Айбулат Сатвалдыев и командир тольяттинского ОМОН полковник полиции Евгений Иштимиров.

Начальник центра подготовки личного состава полковник Андрей Тряпичников подчеркнул: «Патриотизм, ответственность, дисциплинированность, совесть, честь, профессиональная компетентность – важнейшие ценностные ориентиры российских офицеров. Желаю вам быть успешными в службе и с гордостью нести звание сотрудника спецподразделения Росгвардии».