В Тольятти определились победители зонального этапа турнира «Высший класс»

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Соревнования, объединившие самых активных и спортивных мам и пап, проходят на территории самарского региона третий год подряд при поддержке партпроекта «Детский спорт» и партии «Единая Россия».

В Тольятти на стадионе «Труд» состоялся второй этап турнира школьных родительских команд «Высший класс». Первый этап соревнований прошёл в начале июня и в нем приняли участие 190 команд образовательных учреждений Автограда.

Футбол 5х5, стритбол 3х3 и соревнования по чир спорту - до зонального этапа дошли только 33 команды из 26 образовательных учреждений города. В соревнованиях по футболу участвовали десять команд: школы № 9, 39, 32, 46, 75, 86, 89, 90, 91 и лицей № 57. В стритболе соревновались также десять команд от школ №9, 48, 76, 25, 43, 66, 75, 90, 91 и лицея №57. Тринадцати командам предстояло проявить себя в дисциплине «чир спорт»: это школы и гимназии № 38, 39, 6, 76,10, 13, 21, 26, 47, 58, «Галактика» и детский сад №210 «Ладушки».

«Я всегда с большим уважением отношусь к тем, кто занимается спортом, физкультурой, кто прививает любовь к активному и здоровому образу жизни своим детям. Потому что без движения хорошей, нормальной, успешной, здоровой и долгой жизни не будет. Очень важно, что вас здесь сегодня так много, меня это искренне вдохновляет! Я благодарю вас за такое правильное отношение к своим детям, за достойный пример, который вы им показываете!», - отметил глава Тольятти, член регионального политсовета «Единой России» Николай Ренц, обращаясь к участникам турнира родительских школьных команд.

Победителем зонального этапа соревнований «Высший класс!» по футболу стала команда школы № 9, в стритболе лучшими стала команда школы № 66, и сразу две команды стали финалистами в дисциплине «чир спорт» - школы № 47 и образовательного центра «Галактика». Именно эти четыре команды будут отстаивать честь Тольятти в финале турнира «Высший Класс!», который пройдет в Самаре 3 сентября.

«В футболе победителя смогли определить только в серии пенальти. Сложная концовка в финале по баскетболу, и фееричные выступления мамочек в чир спорте. Праздник удался на 100%», - поделился инициатор турнира, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Участник СВО, победитель предварительного голосования «Единой России», председатель попечительского совета общественной организации «Возвращение» Александр Шарков - педагог тольяттинской школы № 21. С особым чувством они пришёл «поболеть» за команду родителей его учебного заведения.

«Глядя на активных, спортивных и жизнерадостных родителей, вспомнил слова моего тренера. Он всегда говорил: «Ребята, вы можете не стать чемпионами мира, но вы обязательно станете хорошими людьми». Мне кажется, участники соревнований «Высший класс» достигли главной победы в своей жизни – стали достойным примером для своих детей», - считает Шарков.

Напомним, что в рамках турнира «Высший класс!» в регионе состоятся зональные соревнования 19 и 20 августа в Отрадном, Рощинском, Чапаевске, Безенчуке, Суходоле и Самаре. Финал турнира команд родителей учащихся образовательных учреждений пройдёт 3 сентября на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"