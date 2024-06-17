В Тольятти мастер фирмы, пытаясь спасти сбережения, перевел их мошенникам

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49-летнему жителю Автограда в мессенджере поступило сообщение якобы от начальника. Тот сообщил, что с ним свяжется «бухгалтер» организации, в которой он работает. Позвонивший следом неизвестный напугал его утечкой персональных данных кадрового состава компании и предупредил, будто от его имени неизвестные оформили кредиты, а деньги отправили за рубеж.

По его указанию мужчина снял часть своих сбережений в сумме 1,5 млн рублей и под диктовку перевел на указанные реквизиты. Позже ему снова позвонил «бухгалтер» и сказал, что для спасения оставшихся накоплений нужно взять такси и уехать в другой город, снять деньги и разместить на «безопасном» счете. Тольяттинец заподозрил обман и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.