В Тольятти для военнослужащих Росгвардии состоялся концерт памяти Василия Агапкина

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В Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии для военнослужащих проходящих службу по призыву состоялся концерт, посвящённый 140-летию со дня рождения русского и советского военного дирижера, композитора, полковника Василия Ивановича Агапкина, автора одного из самых узнаваемых «музыкальных символов» России – марша «Прощание славянки».

Перед началом концерта офицеры отдела военно-политической работы ЦПЛС провели для росгвардейцев вступительную лекцию, где рассказали о жизненном пути и творческой деятельности Василия Ивановича.

Легендарный марш «Прощание славянки», ставший визитной карточкой композитора, и другие музыкальные произведения прозвучали в исполнении духового оркестра Центра подготовки личного состава под управлением начальника оркестра - военного дирижера майора Михаила Комендантова.

Все композиции сопровождались содержательным видеорядом, включившим в себя архивные материалы и редкие фотографии композитора.

«Сегодня мы исполнили концерт с особым волнением и гордостью, ведь марш, написанный Василием Ивановичем, это не просто красивая музыка, это часть нашей истории, часть каждого из нас», - подчеркнул майор Михаил Комендантов.