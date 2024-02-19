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В Тольятти для военнослужащих Росгвардии состоялся концерт памяти Василия Агапкина

19 февраля 2024 10:41
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В Тольятти для военнослужащих Росгвардии состоялся концерт памяти Василия Агапкина

В Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии для военнослужащих проходящих службу по призыву состоялся концерт, посвящённый 140-летию со дня рождения русского и советского военного дирижера, композитора, полковника Василия Ивановича Агапкина, автора одного из самых узнаваемых «музыкальных символов» России – марша «Прощание славянки».

Перед началом концерта офицеры отдела военно-политической работы ЦПЛС провели для росгвардейцев вступительную лекцию,  где рассказали о жизненном пути и творческой деятельности Василия Ивановича.

Легендарный марш «Прощание славянки», ставший визитной карточкой композитора, и другие музыкальные произведения прозвучали в исполнении духового оркестра Центра подготовки личного состава под управлением начальника оркестра - военного дирижера майора Михаила Комендантова.
Все композиции сопровождались содержательным видеорядом, включившим в себя архивные материалы и редкие фотографии композитора.

«Сегодня мы исполнили концерт с особым волнением и гордостью, ведь марш, написанный Василием Ивановичем, это не просто красивая музыка, это часть нашей истории, часть каждого из нас»,  - подчеркнул майор Михаил Комендантов.

Теги: Росгвардия

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