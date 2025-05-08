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В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы

8 мая 2025 16:21
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Участники мероприятия почтили минутой молчания память всех павших в Великой Отечественной войне, отдавших жизни за мирное небо над головой, а также ветеранов, не доживших до юбилейной 80-й годовщины Великой Победы.

7 мая 2025 года накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие.

В собрании приняли участие заместитель председателя общественного совета при отделе Виктор Николаевич Крупеня, личный состав и ветераны.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов зачитал поздравления Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева, начальника УТ МВД России по ПФО генерал-майора Игоря Авдеева. После чего поздравил присутствующих в зале с праздником Великой Победы.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память всех павших в Великой Отечественной войне, отдавших жизни за мирное небо над головой, а также ветеранов, не доживших до юбилейной 80-й годовщины Великой Победы.

Заместитель председателя общественного совета при линейном отделе Виктор Николаевич Крупеня обратился к присутствующим с речью о погибших героях и выразил уверенность, что нынешнее поколение будет помнить и чтить память об участниках того страшного времени, которое коснулось каждой семьи в нашей стране.

Заместитель начальника линейного отдела МВД России – начальник отделения по работе с личным составом Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Олеся Чувашлова выступила с докладом о подвигах транспортных милиционеров в годы Великой Отечественной войны, их невероятной стойкости и мужества, в том числе и о подвигах сотрудников сызранской транспортной милиции.

В конце мероприятия полковник полиции Рамиль Байгулов поблагодарил детей сотрудников и обучающихся образовательных организаций города Сызрани, которые принимали участие в конкурсах детского творчества, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Дня Победы и вручил ребятам благодарности и подарки.

Пусть каждый из нас помнит и чтит память тех, кто сражался за нашу свободу. Их подвиги стали важнейшей частью нашей истории. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.

 

Фото:  пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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