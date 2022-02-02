В Сызрани росгвардейцы провели «Урок Мужества», посвященный Сталинградской битве

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«Помним. Гордимся. Чтим». Под таким лаконичным девизом прошел в Сызрани урок Мужества, посвященный годовщине победы Советских войск под Сталинградом. Сотрудники Сызранского МОВО пришли в гости к ученикам 8 «Б» класса средней школы № 33 г. Сызрани. Они рассказали о защите города Сталинграда. Битва, очередная годовщина которой отмечается сегодня, 2 февраля, изменила весь ход войны.

Росгвардейцы напомнили школьникам, что сражение на Волге не имеет себе равных в истории человечества. Оно началось 17 июля 1942, а закончилось только через семь месяцев, продолжаясь двести дней и двести ночей. По словам военных историков, на определенных этапах этой битвы участвовало одновременно с обеих сторон свыше 2 миллионов человек.



Сотрудники вневедомственной охраны напомнили сызранским школьникам об участии в легендарной битве частей НКВД, предшественников Росгвардии. С августа 1942 года оборону на ближних подступах к Сталинграду заняли соединения и части войск НКВД: 10-я стрелковая дивизия, 249-й полк, 91-й полк по охране железных дорог, 73-й отдельный бронепоезд и 178-й полк по охране особо важных предприятий промышленности. В период с 10 по 23 августа 1942 года основные усилия подразделений НКВД были направлены на создание плотной сети оборонительных позиций. С этой целью было построено 14 оборонительных районов. На окраинах и в черте Сталинграда были отрыты противотанковые рвы, установлены минные заграждения, построены баррикады и сооружены другие препятствия.

Обороняясь на участке в районе Сталинградского тракторного завода, личный состав воинских частей и подразделений НКВД и переданных в их распоряжение городских милиционеров в течение сентября 1942 года сдерживал непрерывные атаки немецко-фашистских войск.

Примером мужества и отваги военнослужащих дивизии может служить подвиг красноармейца 6-й роты 2-го батальона 272-го полка 10-й стрелковой дивизии Алексея Егоровича Ващенко, который 5 сентября 1942 года во время боя своим телом закрыл амбразуру немецкого дзота, дав возможность развить успех контратаки роты. За этот подвиг красноармеец был награжден орденом Ленина (посмертно).

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество 2 декабря 1942 года 10-я стрелковая дивизия войск НКВД первой среди соединений Красной армии была награждена орденом Ленина. Таким образом, именно военнослужащие войск НКВД не позволили немецким войскам захватить город с ходу.

Напомнили школьникам и об итогах этой битвы, которая завершилась полной капитуляцией немецких войск. В плен были взяты 24 генерала, свыше 91 тысяч солдат и офицеров Вермахта. Трофеями советской армии стали 5762 орудия, 1312 минометов, 12701 пулемет, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолета, 166 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомобилей, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество.